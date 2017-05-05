06.05.2017 13:44:45

Iğdır'da AK Parti aday tanıtım toplantısı

Kentte 4 Haziran'daki İl Genel Meclisi seçimine katılacak adaylar için tanıtım programı düzenlendi- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun:- 'Burada ilçelerimize, beldelerimize, köylerimize, Iğdır'a oy vereceksiniz. 'Üçlü olsun, güçlü olsun' diyoruz yani yerel yönetimler, hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız beraber olsun. Aynı anlayışla üçlü olsun, güçlü olsun'- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı K

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Iğdır'da 4 Haziran'da yapılacak İl Genel Meclisi seçimine ilişkin, "Burada ilçelerimize, beldelerimize, köylerimize, Iğdır'a oy vereceksiniz. 'Üçlü olsun, güçlü olsun' diyoruz yani yerel yönetimler, hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız beraber olsun. Aynı anlayışla üçlü olsun, güçlü olsun." dedi.

AK Parti İl Başkanlığınca, İl Genel Meclisinin Danıştay tarafından feshedilmesinin ardından 4 Haziran'da yapılacak seçime katılacak adaylar için Gençlik Merkezi'nde aday tanıtım toplantısı düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun, yaptığı konuşmada, partisinin siyasetinin ideolojik olmadığını, hizmet siyaseti olduğunu söyledi.

Sorgun, halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu belirterek, "Yaratılanı severiz, Yaradan'dan ötürü. Biz rengine, diline, ne konuştuğuna, meşrebine, mezhebine bakmayız, Yaradan'a bakarız. Biz 80 milyon, 780 bin kilometrekare, aynı duyguları paylaşıyoruz. Dillerimizin, renklerimizin farklı farklı olması Allah'ın bir muradıdır, baş tacımızdır ve bizim zenginliğimizdir." diye konuştu.

4 Haziran'daki seçimde oy kullanacakların Iğdır'a, kendilerine oy vereceklerine dikkati çeken Sorgun, şunları dile getirdi:

"Burada ilçelerimize, beldelerimize, köylerimize, Iğdır'a oy vereceksiniz. 'Üçlü olsun, güçlü olsun' diyoruz yani yerel yönetimler, hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız beraber olsun. Aynı anlayışla üçlü olsun, güçlü olsun. Bundan Iğdır da istifade etsin, Türkiye de istifade etsin. Biz 11 adayımızı Iğdır'a emanet ediyoruz. Sizleri de Allah'a emanet ediyoruz."

- "Kazanan Iğdır olacak, bu seçim Iğdır seçimidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya da 16 Nisan'da Türkiye'nin kazandığını, 4 Haziran'da da Iğdır'ın kazanacağını söyledi.

16 Nisan'da önemli bir referandum yapıldığını, yurt içi ve dışında "hayır" kampanyaları yürütüldüğünü anımsatan Kaya, "Uyum yasaları geçerken 'hayır' oyu verenlerden birçok insanın pişman olduğunu göreceksiniz çünkü yapılan düzenlemeler bu ülkenin geleceği için fevkalade önemli düzenlemelerdi. Bizim kurucu liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız 4 gün önce AK Parti'ye üye oldu, dolayısıyla 21 Mayıs'ta kendilerini genel başkan olarak bağrımıza basmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Şehirlerdeki hizmetler yerel yönetimlerle yürütülür ve yerel yönetimler çok önemlidir." diyen Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Danıştay tarafından İl Genel Meclisinin feshedilmesinden dolayı bir seçim yapacağız. Kazanan Iğdır olacak, bu seçim Iğdır seçimidir. Herhangi bir parti isminden daha önemlisi, Iğdır seçimi olmasıdır. Yerel yönetim ile merkezi yönetim beraber olursa daha fazla hizmet olur. Biz merkezi yönetim olarak bu şehrin en büyük hizmetlerini gerçekleştirdik. Havaalanı, toplu konut, hastane, doğalgaz, üniversite ve diğer büyük hizmetlerimizle bu şehre üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras ve AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz tarafından adaylar tanıtıldı.

2016 yılının Ağustos ayında Danıştay tarafından alınan kararla yasal olmayan seçim gerçekleştirildiği gerekçesiyle Iğdır İl Genel Meclisi feshedilmişti.