24.02.2017 22:53:06
İGDAŞ'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde etkili olan lodos nedeniyle korbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunuz. Bacalarınız çekişini kontrol ettiriniz" denildi.
İGDAŞ'tan İstanbullulara uyarı
İGDAŞ İstanbul'da etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle korbonmoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardıİGDAŞ İstanbul'da etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle korbonmoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.
İGDAŞ'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde etkili olan lodos nedeniyle korbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunuz. Bacalarınız çekişini kontrol ettiriniz" denildi.