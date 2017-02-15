SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
IFFHS 48 futbol efsanesini açıkladı

IFFHS 48 futbol efsanesini açıkladı

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. 48 futbolcunun bulunduğu listede Türkiye'den de 1 isim bulunuyor...





IFFHS 48 futbol efsanesini açıkladı
IFFHS 48 futbol efsanesini açıkladı
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. 48 futbolcunun bulunduğu listede Türkiye'den de 1 isim bulunuyor...
16 Şubat 2017 gazete manşetleri
16 Şubat 2017 gazete manşetleri
Gazeteler bugün ne yazdı? İşte günün öne çıkan haberleri...
Ev kirasından bıkıp bunu yaptılar!
Ev kirasından bıkıp bunu yaptılar!
Washington'da yaşayan çift ev kiralarından bıkıp kendi evlerini yaptı.
Beykoz'da kuyuya düşen köpek böyle kurtarıldı
Beykoz'da kuyuya düşen köpek böyle kurtarıldı
Beykoz'da bir su kuyusuna düşen köpek, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik Takımı tarafından yapılan robot kollar yardımıyla çıkarıldı.
15.02.2017 Gazete manşetleri
15.02.2017 Gazete manşetleri
Gazete manşetleri bugün ne yazdı?
İşte Türkiye'nin en çok konut satılan ilçesi
İşte Türkiye'nin en çok konut satılan ilçesi
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin en çok konut satışı yapılan ilçesi belli oldu.
Görenleri hayrete düşüren karavanlar
Görenleri hayrete düşüren karavanlar
Lükste sınır tanımayan karavan çeşitlerini sizin için sıraladık...
Yutulan sakız midede kaç sene kalıyor?
Yutulan sakız midede kaç sene kalıyor?
Günde 8 bardak su içmek, grip olduğunuzda soğuktan kaçınmak gibi pek çok sağlık efsanesi, aksi ne kadar kanıtlanırsa kanıtlansın geçerliliğini koruyor. İşte bunlardan bazıları...
14 Şubat 2017 gazete manşetleri
14 Şubat 2017 gazete manşetleri
Gazeteler bugün ne yazdı? İşte günün öne çıkan haberleri...
İşte halkı en silahlı ülkeler
İşte halkı en silahlı ülkeler
İşte 100 kişi başına düşen silah sayısına göre halkı en silahlı ülkeler...Listenin en başında Amerika yer alırken, kişi başına düşen silah sayısı akıllara durgunluk verdi.
Kararsızlar için 20 soruda Cumhurbaşkanlığı sistemi…
Kararsızlar için 20 soruda Cumhurbaşkanlığı sistemi…
Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi hakkında kamuoyunda inanılmaz bir bilgi kirliliği yaşanıyor. Sosyal medyada hazırlanan paylaşımlar, değişen anayasa maddelerini bir kez bile okumamış insanlar tarafından otomatik olarak yaygınlaştırılıyor.
13 Şubat 2017 gazete manşetleri
13 Şubat 2017 gazete manşetleri
Gazeteler bugün ne yazdı? İşte günün manşetleri...

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları