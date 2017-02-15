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Fikri Işık: ABD, Rakka kesin karar vermiş değil ama önerimiz PYD ile çalışmamalarıdır
15 Temmuz gecesi selayı engelemeye para cezası
Eski Karabük Vali Yardımcısı Kalaycı tutuklandı
BM'den Rusya, Türkiye, İran ve Suriye'ye ateşkes mesajı
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IŞİD'in Reina saldırganına verdiği talimat ortaya çıktı
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El Fetih yönetimi: Filistin, 'iki devletli çözüm' konusuna bağlı
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IFFHS 48 futbol efsanesini açıkladı
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. 48 futbolcunun bulunduğu listede Türkiye'den de 1 isim bulunuyor...
IFFHS 48 futbol efsanesini açıkladı
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. 48 futbolcunun bulunduğu listede Türkiye'den de 1 isim bulunuyor...
16 Şubat 2017 gazete manşetleri
Gazeteler bugün ne yazdı? İşte günün öne çıkan haberleri...
Ev kirasından bıkıp bunu yaptılar!
Washington'da yaşayan çift ev kiralarından bıkıp kendi evlerini yaptı.
Beykoz'da kuyuya düşen köpek böyle kurtarıldı
Beykoz'da bir su kuyusuna düşen köpek, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik Takımı tarafından yapılan robot kollar yardımıyla çıkarıldı.
15.02.2017 Gazete manşetleri
Gazete manşetleri bugün ne yazdı?
İşte Türkiye'nin en çok konut satılan ilçesi
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin en çok konut satışı yapılan ilçesi belli oldu.
Görenleri hayrete düşüren karavanlar
Lükste sınır tanımayan karavan çeşitlerini sizin için sıraladık...
Yutulan sakız midede kaç sene kalıyor?
Günde 8 bardak su içmek, grip olduğunuzda soğuktan kaçınmak gibi pek çok sağlık efsanesi, aksi ne kadar kanıtlanırsa kanıtlansın geçerliliğini koruyor. İşte bunlardan bazıları...
14 Şubat 2017 gazete manşetleri
Gazeteler bugün ne yazdı? İşte günün öne çıkan haberleri...
İşte halkı en silahlı ülkeler
İşte 100 kişi başına düşen silah sayısına göre halkı en silahlı ülkeler...Listenin en başında Amerika yer alırken, kişi başına düşen silah sayısı akıllara durgunluk verdi.
Kararsızlar için 20 soruda Cumhurbaşkanlığı sistemi…
Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi hakkında kamuoyunda inanılmaz bir bilgi kirliliği yaşanıyor. Sosyal medyada hazırlanan paylaşımlar, değişen anayasa maddelerini bir kez bile okumamış insanlar tarafından otomatik olarak yaygınlaştırılıyor.
13 Şubat 2017 gazete manşetleri
Gazeteler bugün ne yazdı? İşte günün manşetleri...
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