19.07.2017 10:42:22

İETT otobüsüne molotof atan saldırganlar yakalandı

İstanbul Başakşehir'de, İstanbul Bükşehir Belediyesine ait İETT otobüsüne molotofkokteyli ile saldırı yapanlarla örgütün özel kuvvetler hücresine yapılan baskınlarda toplam 12 kişi gözaltına alındı.

Başakşehir'de Güvercintepe Mahallesi, Ahmet Yesevi Caddesi'nde 15 Temmuz tarihinde gece saat 23.00 sıralarında yüzleri maskeli, yaklaşık 14 kişi, toplu taşıma aracı İETT'ye molotof kokteyli atmıştı. PKK/KCK'nın gençlik yapılanması DGH üyesi 14 saldırganla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabaha karşı düzenlediği eş zamanlı operasyonda biri 18 yaşından küçük 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Devam eden operasyonlar kapsamında PKK'nın özel kuvvetler hücresine yapılan baskında ise eylem talimatı aldığı düşünülen 2 zanlının yakalandığı kaydedildi.



Öte yandan 2015 yılında çıkarılan "İç Güvenlik Yasası" kapsamında İETT otobüsünü yakanların bu maddi zararları kendilerinden karşılanacağı belirtildi. Kamu malına verilen bu tür zararların devletçe karşılanması halinde, zaman aşımı süreleri arıtılarak ilgili idare ödeme nedeniyle olayı gerçekleştiren fail ya da faillere yüklenmesine hükmedilmiş oldu.