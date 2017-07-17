17.07.2017 08:53:32

İETT otobüsü alev alev yandı

Kağıthane'de İETT garajında bir otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay gece saat 03:30 sıralarında , Çeliktepe Mahallesi'ndeki İETT garajında meydana geldi. Garaj içerisinde park halinde 34 GF 9781 plakalı Özel Halk otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede yangını söndüren itfaiye ekipleri, tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen otobüste soğutma çalışması yaptı.