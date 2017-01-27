27.01.2017 07:13:26

İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul başta olmak üzere yoğun kar yağışı deniz ulaşımı da olumsuz etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerini iptal etti.

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İstanbul başta olmak üzere yoğun kar yağışı deniz ulaşımı da olumsuz etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerini iptal etti.BUDO'nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde;27.01.2017 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.27.01.2017 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.27.01.2017 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.27.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.27.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.27.01.2017 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.27.01.2017 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.27.01.2017 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.İDO'nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde;27-01-2017 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü27-01-2017 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot27-01-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü27-01-2017 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü27-01-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü