24.02.2017 16:48:49

İDO seferleri iptal

Lodos Marmara'da deniz ulaşımını aksatıyor.

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Lodos Marmara'da deniz ulaşımını aksatıyor.Balıkesir'in Bandırma ilçesi ile İstanbul-Yenikapı arasında sefer yapan İDO'ya ait deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İDO'dan yapılan açıklamada, saat 16:00'da yapılması gereken Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferinin iptal edildiği duyuruldu.