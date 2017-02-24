24.02.2017 16:48:49
Balıkesir'in Bandırma ilçesi ile İstanbul-Yenikapı arasında sefer yapan İDO'ya ait deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İDO'dan yapılan açıklamada, saat 16:00'da yapılması gereken Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferinin iptal edildiği duyuruldu.
İDO seferleri iptal
Lodos Marmara'da deniz ulaşımını aksatıyor.Lodos Marmara'da deniz ulaşımını aksatıyor.
Balıkesir'in Bandırma ilçesi ile İstanbul-Yenikapı arasında sefer yapan İDO'ya ait deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İDO'dan yapılan açıklamada, saat 16:00'da yapılması gereken Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferinin iptal edildiği duyuruldu.