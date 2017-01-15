15.01.2017 18:38:16

İdmanyurdu Spor Voleybol Genç Kızlar Takımı galibiyetle başladı

Bilecik'te düzenlenen 2016-2017 yılı Kulüplü Voleybol Yıldız Kızlar ve Genç Kızlar İl Birinciliği müsabakalarına katılan Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor Kulübü Voleybol Genç Kızlar takımı rakibine puan vermeden maçı 3-0 kazandı.

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Bilecik'te düzenlenen 2016-2017 yılı Kulüplü Voleybol Yıldız Kızlar ve Genç Kızlar İl Birinciliği müsabakalarına katılan Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor Kulübü Voleybol Genç Kızlar takımı rakibine puan vermeden maçı 3-0 kazandı.İlk maçlarını 2016-2017 Kulüplü Voleybol Genç Kızlar kategorisinde Bozüyük Kapalı Spor Salonu'nda oynayan Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Voleybol Genç Kızlar Takımı, 1308 Osmaneli Belediye Spor ile karşı karşıya geldi. Maçı 3-0 kazanan İdmanyurdu Genç Kızlar 3 puanı almaya hak kazandı.Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Genç Kızlar Voleybol takımını ilk maçlarında yalnız bırakmadı. Başkan Bakıcı maçı Bozüyük İdmanyurdu Spor Kulübü Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte izledi. Maçın sonunda voleybolcuları tek tek tebrik eden Başkan Bakıcı başarılarının devamını diledi ve sporculara baklava ikram etti.Bozüyük İdmanyurdu Spor'un 2016-2017 Kulüplü Voleybol Genç Kızlar ve Yıldız Kızlar kategorisindeki ikinci maçları Şubat ayında oynanacak.