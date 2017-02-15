15.02.2017 16:24:36

İdlib'de yerleşim yerine füze düştü

Muhaliflerin kontrolündeki İdlib kırsalında yerleşim yeri yakınına füze düşmesi sonucu 5 sivil yaralandı.

Kentteki sivil savunma yetkililerinden Zekeriya Kitaz, "Rusya nın Lazikiye sahilindeki savaş gemilerinden atıldığını tahmin ettiğimiz balistik bir füze İdlib'in Kefr Nabul beldesinde yerleşim yerine yakınına düştü." dedi.

Füzenin düşmesi sonucu 5 sivilin yaralandığını belirten Kitaz, "Füze infilak etmedi. Bu tek tesellimiz. Eğer patlamış olsaydı, sivil kayıplar olurdu." diye konuştu.

Suriye de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes 30 Aralık ta yürürlüğe girmişti. Kazakistan ın başkenti Astana da 23-24 Ocak ta yapılan Suriye konulu toplantıda; Türkiye, Rusya ve İran, ateşkes ihlallerinin önlenmesi için üçlü izleme mekanizması kurulması konusunda anlaşmıştı.

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