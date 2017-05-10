10.05.2017 17:31:15

İdilde uçurtma etkinliğine yoğun ilgi

Şırnak'ın İdil İlçe Belediyesince düzenlenen uçurtma şenliğine binlerce kişi katıldı.

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Şırnak'ın İdil İlçe Belediyesince düzenlenen uçurtma şenliğine binlerce kişi katıldı.İdil Belediyesince, uçurtma şenliği düzenlendi. Meğele Spor Sahası ile çevreyolu arasında bulunan alanda yapılan şenliğine, çok sayıda çocukla beraber, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ersin Tepeli, Milli Eğitim Müdürü Şirin Arslan, İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş ve çok sayıda kamu personeli katıldı. Etkinlikte, çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.