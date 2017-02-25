26.02.2017 09:34:24

İdeal göğüs ölçülerine sahip olmak hayal değil

BURSA (İHA) â€' Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, ideal göğüs ölçülerine sahip olmanın artık gelişen silikon teknolojisi ile daha kolay olduğunu söyledi.

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BURSA (İHA) â€" Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, ideal göğüs ölçülerine sahip olmanın artık gelişen silikon teknolojisi ile daha kolay olduğunu söyledi.Kadınların en çok tercih ettiği estetik operasyonların başında göğüs büyütme estetiğinin geldiğine dikkat çeken Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, "Meme dokusu arkasına yerleştirilerek göğüslerin büyütülmesini sağlayan silikon protez ile küçük olan memeyi daha dolgun, daha dik görünümlü hale getirmek mümkün. Meme büyütme estetiğinde kullanılan silikon protezler özel imal edilir. İhtiyaca göre çeşitli şekil ve büyüklükteki protezlerden hastanın omuz genişliği, göğüs kafesinin kutru, mevcut memelerinin büyüklüğü, hastanın tercihi ve doktorun eğilimi dikkate alınarak en uygun olanı seçilir" diye konuştu.Var olan meme hacminin ne kadar büyütüleceği konusunda hastanın arzusu, meme derisinin esnekliği ve göğüs kafesinin ölçüleri dikkate alınarak operasyon aşamasına geçildiğini belirten Özcan, "Kesin ölçüler ise ameliyat sırasında belirlenir. Hacim, gelişen protez teknolojisi ile tek ölçü olmaktan çıktı. Gelişen teknolojide üretilen silikon protezler sayesinde doğal bir form sağlanıyor. Özellikle 20'li yaşlarda meme gelişimi yetersiz olanlarda meme büyütme estetiği bu sebepten revaçta" dedi.Ameliyat öncesi hastanın sigaraya ara vermesi gerektiğini belirten Özcan, "Aspirin ve kumadin gibi kan sulandırıcı ilaçlar kullanılıyorsa makul bir süre önce kesilmelidir. Özellikle 40 yaşını geçen hastalarda ameliyat öncesi mamografi ve ultrasonografi gibi tetkiklere ihtiyaç duyulabilir. Ameliyat genel anestezi altında gerçekleştirilir. Protezler yine doktorun eğilimine göre meme dokusu altına ya da kas altına yerleştirilebilir. Kas altı daha çok tercih edilenidir. Dikişler estetik cerrahi kurallarına göre yapılır. Meme protezi, gebeliğe ve emzirmeye engel değildir. Komplikasyon riskini iyileşme dönemindeki takipler ve ameliyatı gerçekleştiren plastik ve estetik cerrahi uzmanının tavsiyelerine titizlikle uyarak azaltmak mümkündür" şeklinde konuştu.