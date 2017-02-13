13.02.2017 11:00:15

İddia hırsıyla dolandırıldı

Erzurum'da bir vatandaş iddia oyunu hırsına kapılarak 780 TL'sini kaybetti.

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Erzurum'da bir vatandaş iddia oyunu hırsına kapılarak 780 TL'sini kaybetti.Edinilen bilgiye göre K.G. isimli vatandaş, internetten tanıştığı şahsa telefon numarasını verdi. Telefonla K.G.'yi arayan şahıs, "Sana maç sonuçları vereceğim. Böylece sende yüklü miktarda paralar kazanacaksın" dedi. K.G. de şahsa inanarak şahsın vermiş olduğu hesap numarasına 780 TL para yatırdı. K.G. daha sonra dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.