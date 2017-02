19.02.2017 01:35:12

İdareci ve Bürokratlar Birliği Başkanı Can'dan kardeşlik vurgusu

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Başkanı Yücel Can, Kardeşlik Sınır Tanımaz Projesi'nin lansman toplantısında, toplumun her kesimine ulaşacaklarını, milli birlik ve beraberlik ruhuyla hareket edeceklerini vurguladı.

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Başkanı Yücel Can, Kardeşlik Sınır Tanımaz Projesi'nin lansman toplantısında, toplumun her kesimine ulaşacaklarını, milli birlik ve beraberlik ruhuyla hareket edeceklerini vurguladı.İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı tarafından desteklenen ve İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği tarafından yürütücülüğü gerçekleştirilen "Kardeşlik Sınır Tanımaz Projesi"nin lansman toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Van Milletvekili Mustafa Bilici, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. İdareci ve Bürokratlar Birliği Başkanı Yücel Can, toplantıda yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve paylaşıma dikkat çekti.Can, bu proje ile toplumun her kesimine ulaşmaya çalışacaklarını, ilk olarak kardeşlik, milli birlik, beraberlik ruhu ve Sütçü İmam ruhuyla her bölgede projelere imza atacaklarını vurguladı.