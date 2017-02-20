20.02.2017 12:41:08

İçki aleminde arkadaşını öldüren sanığa 11 yıl hapis

Bursa'da, içki aleminde arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık, 11 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Bursa'da, içki aleminde arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık, 11 yıl 8 ay hapis cezası aldı.Olay, 31 Mart Salı 2015 tarihinde, merkez Nilüfer ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. 42 yaşındaki Naci Kesici, kendisini yemeğe çağıran arkadaşı Şaban D.'nin (60) evine gitti. Birlikte yemek yedikten sonra içki içmeye başlayan iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Münakaşanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şaban D, arkadaşı Naci Kesici'yi bıçakladı. Ağır yaralanan Naci Kesici, Çekirge Devlet Hastanesi'nde 65 gündür süren ölüm kalım savaşına yenik düştü.Cinayetin ardından tutuklanan Şaban D. hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Son kez hakim karşısına çıkan Şaban D., "Olay anını hatırlamıyorum. İkimiz birlikte alkol almıştık. İkimiz de sarhoştuk" dedi.Mahkeme heyeti, karar duruşmasında sanığa önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından haksiz tahrik ve iyi hal indirimi alan sanık 11 yıl 8 ay hapis cezası aldı.