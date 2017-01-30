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İçişleri Bakanlığı'ndan terörle mücadeleyle ilgili açıklama
30.01.2017 11:48:45

İçişleri Bakanlığı'ndan terörle mücadeleyle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında, son bir hafta içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 202 operasyon gerçekleştirildiğini, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 328 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 41 kişinin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında, son bir hafta içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 202 operasyon gerçekleştirildiğini, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 328 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 41 kişinin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında, son bir hafta içerisinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 202 operasyon gerçekleştirildiği, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 328 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 41 kişinin ise tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, yabancı teröristlerle mücadele kapsamında ise DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 26 kişinin gözaltına alındığı bunlardan 1'inin tutuklandığı ifade edildi.

"FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, 625 kişi gözaltına alınmış bunlardan 42'si tutuklanmıştır" denilen açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında, sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 7 kişi gözaltına alınmıştır. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 3'ü sağ yakalanan, 1'i teslim olan olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yürütülen bu operasyonlar neticesinde; Teröristler tarafından kullanılan 5 ilde (Tunceli-12, Bitlis-6, Hatay-5, Şırnak-1, Batman-1) 25 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiş, tuzaklanan 21 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş, 418 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde, 17 el bombası, 32'si ağır ve uzun namlulu (6 Roketatar, 3 Bixi, 2 Keskin Nişancı Tüfeği, 21 Kaleşnikov) olmak üzere toplam 43 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirilmiştir."

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