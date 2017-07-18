18.07.2017 10:41:17

İçişleri Bakanlığı'na FETÖ operasyonu: 40 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında İçişleri bakanlığı çalışanı bylock kullanıcısı 40 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında; Bylock kullanıcısı İçişleri Bakanlığı çalışanı 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah itibarıyla gözaltı işlemlerine başlanıldı. Bu kişilerden birisinin faal çalışan diğerlerinin ise açıkta veya ihraç olduğu öğrenildi.