SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
İçişleri Bakanlığı: '178 operasyonda 36 terörist etkisiz hale getirildi'
27.02.2017 11:26:01

İçişleri Bakanlığı: '178 operasyonda 36 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında son bir haftada ülke genelinde gerçekleştirilen 178 operasyonda 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 321 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 32'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında son bir haftada ülke genelinde gerçekleştirilen 178 operasyonda 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 321 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 32'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 20-27 Şubat 2017 tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH), ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 178 operasyonun gerçekleştirildiğini, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 321 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 32 kişinin tutuklandığını bildirdi. Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 66 kişinin de gözaltına alındığı belirtilirken, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 855 kişinin gözaltına alınarak, bunlardan 48'inin tutuklandığı ifade edildi. Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 18 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda 18'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ yakalanan, 12'si teslim olan olmak üzere toplam 36 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

26 sığınak kullanılamaz hale getirildi

Yürütülen bu operasyonlar neticesinde Tunceli'de 5, Bingöl'de 3, Bitlis'te 1, Diyarbakır'da 4, Mardin'de 5, Batman'da 5, Şırnak'ta 1, Hakkari'de 2 olmak üzere toplam 26 sığınak/barınak/mağaranın kullanılamaz hale getirildiği, tuzaklanan 17 el yapımı patlayıcı/mayının imha edildiği, 90 kilogram plastik patlayıcı ve bin 210 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 87 el bombası, 24'ü ağır ve uzun namlulu (1 roketatar, 3 Bixi, 1 Kanas, 19 Kaleşnikov) olmak üzere toplam 42 adet çeşitli çaplarda silahın ele geçirildiği kaydedildi.

Yaklaşık 23 milyon liralık uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 72 ilde gerçekleştirilen 597 operasyonda ise piyasa değeri 10 milyon 911 bin 663 TL olan 1 ton 114 kilogram esrar, 122 kilogram eroin, 1 kilogram Afyon, 5 kilogram metamfetamin, 2 kilogram kokain, 5 bin 278 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca piyasa değeri 12 milyon 137 bin 743 TL olan 1 milyon 713 bin 233 adet kaçak sigara, 31 bin 546 litre akaryakıtın ele geçirildiği kaydedildi. Bu operasyonlar kapsamında 788 kişinin gözaltına alındığı, 49 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Bin 846 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 256'sı denizlerde olmak üzere bin 846 düzensiz göçmenin yakalandığı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 88 organizatörün yakalanarak gözaltına alındığı, bunlardan 12'sinin tutuklandığı kaydedildi.
    YORUM YAZ
Kalemin ucundan Erbakan…
Barzani-Erdoğan görüşmesinde detaylar
Hürriyet yazarından Erdoğan'ın idam çıkışına: Neden pakete koymadınız?
Mehriban Aliyeva: Cumhurbaşkanlığını düşünmüyorum
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: O şımarık çocuğa anlatsınlar!
Sağlamcı ol, CEBİNİ SAĞLAM’A BAĞLA
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Erbakan: Bizim davamız İslam
27 Şubat 2017 gazete manşetleri
Milli Savunma Bakanı'ndan Hürriyet'e sert cevap!
Yunan Bakan Türk askerlerine 'ölüm' imasında bulundu
2017'nin en iyi sualtı fotoğrafları seçildi
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Fransa'da 'Filistin'i tanı' çağrısı
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
ABD'den Rusya'ya kınama
Avrupa'da Türkler'e saldırılar arttı
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
FETÖ'cülerden komik 'bir dolar' savunmaları
'Aliyeva’nın görevi FETÖ ile ilgili!'
'Tayyip Erdoğan diktatör olacakmış, komik'
Çavuşoğlu: Bizim sabrımızı zorlamasınlar
Hürriyet'in Karargah rahatsız manşetine Başbakan'dan ilk tepki
ABD'nin PYD'yi seçmemesi için yeni hamle...
Rudaw muhabiri mayına basarak öldü!
Ekonomik güven endeksi arttı
Ekonomik güven endeksi arttı
Şubatta ekonomik güven endeksi geçen aya göre yüzde 6,8 artarak, 91,5'e yükseldi.
27.02.2017 10:36:03
İlk kez bir Müslüman Oscar kazandı
İlk kez bir Müslüman Oscar kazandı
Mahershala Ali, 2017 Oscar Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu oldu.
27.02.2017 10:24:53
Bursa'da PKK operasyonu
Bursa'da PKK operasyonu
PKK'ya yönelik operasyonda 2'si kadın 10 şüpheli yakalandı.
27.02.2017 09:55:50
Eski 8 polis 'FETÖ’den tutuklandı
Eski 8 polis 'FETÖ’den tutuklandı
Sivas'ta 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında 8 eski polis tutuklandı.
26.02.2017 22:58:55
Hindistan'da turist teknesi alabora oldu
Hindistan'da turist teknesi alabora oldu
Hindistan'ın doğusundaki Bengal Körfezi'nde turistleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
26.02.2017 22:51:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uysal'a kutlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uysal'a kutlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrat Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Gültekin Uysal'ı tebrik etti.
26.02.2017 22:41:58
Bankalarda 115 milyon lira bırakıldı
Bankalarda 115 milyon lira bırakıldı
Bankalarda 10 yıldır işlem yapılmayan hesaplarda, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yaklaşık 115 milyon lira unutuldu.
26.02.2017 22:02:05
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
ABD'nin PYD'yi seçmemesi için yeni hamle...
ABD'nin PYD'yi seçmemesi için yeni hamle...
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
Rudaw muhabiri mayına basarak öldü!
Rudaw muhabiri mayına basarak öldü!
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
'Aliyeva’nın görevi FETÖ ile ilgili!'
'Aliyeva’nın görevi FETÖ ile ilgili!'
'Neden iki yeni Kürdistan, bir Kürdistan’dan daha iyidir?'
'Neden iki yeni Kürdistan, bir Kürdistan’dan daha iyidir?'
FETÖ'cülerden komik 'bir dolar' savunmaları
FETÖ'cülerden komik 'bir dolar' savunmaları
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Yunan Bakan Türk askerlerine 'ölüm' imasında bulundu
Yunan Bakan Türk askerlerine 'ölüm' imasında bulundu
25 yıllık acı: Hocalı Katliamı
25 yıllık acı: Hocalı Katliamı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erdoğan talimat verdi: 7 bin kişi alınacak
Erdoğan talimat verdi: 7 bin kişi alınacak
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Gazze'de intihar oranları artıyor
Gazze'de intihar oranları artıyor
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
Hürriyet'in Karargah rahatsız manşetine Başbakan'dan ilk tepki
Hürriyet'in Karargah rahatsız manşetine Başbakan'dan ilk tepki
Hürriyet'ten açıklama: 'Karargah rahatsız' dedik, ama bir sorun neden dedik?
Hürriyet'ten açıklama: 'Karargah rahatsız' dedik, ama bir sorun neden dedik?
Huğlu ve Üzümlü'de artık yivli av tüfeği de üretilecek
Huğlu ve Üzümlü'de artık yivli av tüfeği de üretilecek
Derbi öncesi Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme
Derbi öncesi Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları