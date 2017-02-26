27.02.2017 11:26:01

İçişleri Bakanlığı: '178 operasyonda 36 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında son bir haftada ülke genelinde gerçekleştirilen 178 operasyonda 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 321 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 32'sinin tutuklandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında son bir haftada ülke genelinde gerçekleştirilen 178 operasyonda 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 321 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 32'sinin tutuklandığını açıkladı.İçişleri Bakanlığı, 20-27 Şubat 2017 tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH), ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 178 operasyonun gerçekleştirildiğini, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 321 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 32 kişinin tutuklandığını bildirdi. Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 66 kişinin de gözaltına alındığı belirtilirken, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 855 kişinin gözaltına alınarak, bunlardan 48'inin tutuklandığı ifade edildi. Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 18 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda 18'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ yakalanan, 12'si teslim olan olmak üzere toplam 36 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.26 sığınak kullanılamaz hale getirildiYürütülen bu operasyonlar neticesinde Tunceli'de 5, Bingöl'de 3, Bitlis'te 1, Diyarbakır'da 4, Mardin'de 5, Batman'da 5, Şırnak'ta 1, Hakkari'de 2 olmak üzere toplam 26 sığınak/barınak/mağaranın kullanılamaz hale getirildiği, tuzaklanan 17 el yapımı patlayıcı/mayının imha edildiği, 90 kilogram plastik patlayıcı ve bin 210 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 87 el bombası, 24'ü ağır ve uzun namlulu (1 roketatar, 3 Bixi, 1 Kanas, 19 Kaleşnikov) olmak üzere toplam 42 adet çeşitli çaplarda silahın ele geçirildiği kaydedildi.Yaklaşık 23 milyon liralık uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildiUyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 72 ilde gerçekleştirilen 597 operasyonda ise piyasa değeri 10 milyon 911 bin 663 TL olan 1 ton 114 kilogram esrar, 122 kilogram eroin, 1 kilogram Afyon, 5 kilogram metamfetamin, 2 kilogram kokain, 5 bin 278 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca piyasa değeri 12 milyon 137 bin 743 TL olan 1 milyon 713 bin 233 adet kaçak sigara, 31 bin 546 litre akaryakıtın ele geçirildiği kaydedildi. Bu operasyonlar kapsamında 788 kişinin gözaltına alındığı, 49 kişinin tutuklandığı belirtildi.Bin 846 düzensiz göçmen yakalandıDüzensiz göçle mücadele kapsamında ise 256'sı denizlerde olmak üzere bin 846 düzensiz göçmenin yakalandığı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 88 organizatörün yakalanarak gözaltına alındığı, bunlardan 12'sinin tutuklandığı kaydedildi.