06.05.2017 23:32:12

İçişleri Bakanı Soylu:

'Bizim ülkemizin artık eski Türkiye ile ayrıldığı bugün bir nokta var. Hem de bu çok önemli bir noktadır. Bundan sonra zafiyete tahammül edemediğimiz bir dönemin içerisindeyiz. Onun için sistemimizi kuvvetli bir hale getirmeliyiz'- 'Türkiye'de iktidarlar fonksiyoneldir. Muhalefet fonksiyonel değildi. Şimdi bir müjdeyi hep beraber paylaşalım, artık muhalefetin de fonksiyonel olduğu bir döneme d

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim ülkemizin artık eski Türkiye ile ayrıldığı bugün bir nokta var. Hem de bu çok önemli bir noktadır. Bundan sonra zafiyete tahammül edemediğimiz bir dönemin içerisindeyiz. Onun için sistemimizi kuvvetli bir hale getirmeliyiz." dedi.

Kentteki bir otelde basın mensupları ile bir araya gelen Soylu, seçim dönemlerinin sonrasının çok yumuşak dönemler olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Yani heyecan, adrenalinin boşaldığı, biraz daha sükunetin oluştuğu, seçimin içerisindeki çok boyutlu tartışmaların değil, daha ziyade seçim sonrası çok klasik yorumların yapıldığı ve o tartışma döneminin derecelendirilmesinin çok az bir noktaya indiği dönemdir. Onun için bizler de bu dönemin içerisinde birbirimizle böyle bir ortamda olmanın doğru olabileceğini düşünerek gazeteciler cemiyetinin de bir daveti vardı o akşam gelemedik, hem onu telafi etmek hem Trabzon'daki bütün gazetecilerimizle tekrar bir arada olabilmek için bunu bir fırsat olarak değerlendirdik."

Soylu, çok önemli bir referandumdan geçildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bu referandum Türkiye'de aslında tam da anlattıklarımızın, referandumun tam da akabinde nasıl da hayat bulduğunu şu son 15 gündür çok açık bir şekilde gösteriyor. Türkiye'yi yarınlara taşıyacak en önemli unsur siyasal rekabettir. Bu basında da böyledir, bu ticaret hayatında da böyledir, bu aslında üniversitede bilim hayatında böyle değildir ama onun da kendi adına bir iç işleyiş şekli vardır."

"Bugün görüyoruz ki artık herkes 2019 hesabını yapmaktadır. " diyen Soylu, "Bu demokrasi için, siyaset hayatı için çok mühim bir değerlendirmedir. Siyasette tam bunu yapmalıdır. Zaten demokrasi de tam buna hizmet etmelidir, yani milletten yetki alma gününe nasıl gidilebileceğinin hesabını yapmalıdır. Bunun hesabı 3 ay önce yapılmamalıdır. Her atılan adımda yapılmalıdır ve bu sistem şimdi bunun hesabını ortaya koyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye'de her bir oyun kıymetli olduğu bir döneme adım attık"

Soylu, her bir oyun önemi hakkında da değerlendirmede bulunarak şunları söyledi:

"Her bir oyun ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz geçtiğimiz referandum döneminde gördük. Bundan sonra Türkiye'de her bir oyun kıymetli olduğu bir döneme adım attık. Herkesin kendi iradesiyle kendi fikirleriyle kendi düşüncesiyle kendi iddialarıyla birlikte her bir oya talip olduğu döneme gidiyoruz. Bireyin önem kazandığı, projelerin önem kazandığı, insanın önem kazandığı, atılan ve atılmayan adımların önem kazandığı bir döneme doğru gidiyoruz ve bir şeyi daha söylemek istiyorum. Demokrasinin tam anlamıyla doğrudan demokrasi haline geldiği bir döneme doğru adım atıyoruz."

"Her zaman kuvvetli adamlar bulamayız." ifadesini kullanan Soylu, şöyle konuştu:

"Bizim ülkemizin artık eski Türkiye ile ayrıldığı bugün bir nokta var. Hem de bu çok önemli bir noktadır. Bundan sonra zafiyete tahammül edemediğimiz bir dönemin içerisindeyiz. Onun için sistemimizi kuvvetli bir hale getirmeliyiz. Bugün inşallah bu sistemin çok kuvvetli bir hale geldiği ve bir cümleyi daha söyleyip bu bahsi kapatmak istiyorum. Bakınız Türkiye'de iktidarlar fonksiyoneldir. Muhalefet fonksiyonel değildi. Şimdi bir müjdeyi hep beraber paylaşalım artık muhalefetin de fonksiyonel olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Bu Türk demokrasisi açısından önemlidir ve siyasi hayatımız açısından önemlidir. Bunu büyük bir mutlulukla ve büyük bir sevinçle karşılıyoruz."

- "Türkiye bir kutuplaşmanın ülkesi değildir"

Soylu, Türkiye'nin bir kutuplaşmanın ülkesi olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Hiçbir zaman da olmamıştır. Türkiye'de bloklaşmalar olmuştur, bloklaşmalar da demokratiktir. İnsanlar kendi fikirlerini ifade edecekler, herkesin birbiri ile aynı fikri taşımasının mümkün olması insan tabiatına aykırıdır, doğru da değildir. Her birimizin okuduğu okullar farklı, her birimizin hayata bakış açısı farklı, ülkede yaşayan insanların sınıfları farklı, gelir seviyeleri farklı, elbette ki farklı düşünceler ve anlayışlar olacaktır. Bu farklılıkların da bloklar oluşturması çok makuldür ve çok da doğrudur. Bu özellikle siyaseti makul bir noktaya çekecektir, göreceksiniz ve bu bloklar üzerinden Türkiye kendi hedeflerine çok daha ilerleyecek nesnel, ölçülebilir, ifade edilebilir siyaset, iktidarda olduğu gibi, muhalefetin de en önemli yol güzergahı olacaktır. Bu da Türkiye için sevindirdi olacaktır."

Bunun bir arz talep meselesi olduğunu da anlatan Soylu, vatandaşın bu talebi ortaya koydukça bunun arzının da kaçınılmaz olacağını ifade etti.

Soylu, Trabzon genelindeki projeler, devam eden ve tamamlanan çalışmalar hakkında da değerlendirmede bulundu. Güçlerinin yettiğince kendilerine verilen yükümlülüğü ve sorumluluğu yerine getirmeye çalıştıklarına da dikkati çeken Soylu, Trabzon'a olan sorumlulukları da gerçekleştirmek adına adımlar attıklarını ifade etti.

Soylu, kentle ilgili projeleri de takip ettiğini işaret ederek Trabzon'un iki temel sorununun işsizlik ve istihdam ile trafik problemi olduğunu anlattı.

Bunlarla ilgili de ellerinden gelen gayreti ortaya koymaya çalıştıklarını vurgulayan Soylu, turizmin kent için önemine işaret etti.

Soylu, Trabzon'un geleceğine hazır bir şehir olduğunu da dikkati çekerek turizm konusunda kentin önüne iyi bir fırsat gediğini, bunun da değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Bakan Soylu'ya, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti ve TSYD Trabzon Şubesince çeşitli hediyeler takdim edildi.

Programa, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve Salih Cora da katıldı.