27.02.2017 01:54:44

İçişleri Bakanı Soylu:

'Bize yıllardan beri yapmadıkları zillet, yapmadıkları baskı kalmadı. Bizi demokrasiden anlamaz hale getirdiler. Dünyada bir ülke varsa demokrasiyi hak eden, o Türkiye'dir'- 'Tam fırsatıdır. Bunu, sayın Cumhurbaşkanı'mızın dışında hiç kimseyle aşamayız. Aştırmazlar bize. İrademizi ters teptirirler. Her türlü tehdidi yaparlar. Her türlü anlayışı ortaya koyarlar. Perperişan ederler'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize yıllardan beri yapmadıkları zillet, yapmadıkları baskı kalmadı. Bizi demokrasiden anlamaz hale getirdiler. Dünyada bir ülke varsa demokrasiyi hak eden, o Türkiye'dir." dedi.

Çanakkale ziyaretleri kapsamında, bir otelde düzenlenen yemekte eski Demokrat ve Anavatan partililerle bir araya gelen Soylu, Türkiye'de iki büyük siyasi çizginin olduğunu söyledi.

Soylu, kendilerinin hep aynı yolu tercih ettiğini belirterek, "O zaman da bugün de ana muhalefet partisinin mensupları birtakım değerlendirmelerde bulunurlardı. Derlerdi ki 'Demokrat Parti'den önce herkes CHP'liydi' Hiçbir zaman CHP'li olmadı bizim takım. Bunu net söylemek istiyorum. Bizim takım ararcı oldu, bizim takım hürriyet ihtilafçı oldu, bizim takım serbest fırkacı oldu, bizim takım terakki perverci oldu. Çok net." diye konuştu.

Bu çizgilerin hepsinin milletin çizgisi olduğunu ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Hiç millet çizgisinden ayrılmadık. Altını net çiziyorum. Yakın tarihi bilen birisi olarak söylüyorum. Hep millet neredeyse bu halk, biraz önce Ayvacık'ta Tuzla'da gördüğümüz halk, Bayramiç'te gördüğümüz, o elini eline verirken sanki bütün duasıyla veren, sanki bütün şefkatiyle veren, yüzünde riya olmayan, neredeyse seni kucaklarken evladından, kardeşinden, babasından ayırmayan bu halk, değerlerinden başka hiçbir şey aramayan, güler yüzden başka sığınacak bulmayan bu halk, bu büyük millet hep bir çizginin içerisinde durmuştur."

Türk halkının 16 Nisan'da çok önemli bir karara imza atacağına işaret eden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu fırsatı Türkiye bir daha yeniden bir 10 yılı, 20-30-40-50 yıl geri giderek kullanmak istemiyor. İşte tam bu fırsat. Millet, bütün dünyaya, demokrasiye nasıl sahip çıktığını gösterdi. Ne büyük bir asalet ortaya koyduğunu, hele bir de yukarıdan aşağıya böyle, demokrasi, insan hakları, temel hak ve hürriyetlerden bahsedenlere demokrasiye, insan haklarına nasıl sahip çıktığını, yaradanımıza şükürler olsun. Bize yıllardan beri yapmadıkları zillet, yapmadıkları baskı kalmadı. Bizi demokrasiden anlamaz hale getirdiler. Dünyada bir ülke varsa demokrasiyi hak eden, o Türkiye'dir. Çok bedel ödedik biz. Bedel ödeye ödeye geliyoruz. Sizler, her biriniz siyaset yaptınız. Hangi biriniz peşinizde hanlar, hamamlar, apartmanlar götürdünüz. Her biriniz kaybettiniz ama bilin ki o kayıpların hepsi bir duadır. Çünkü hepsi çoluğunuz, çocuğunuz için musibetlerden muhafaza için. Bu ülke dünyaya lazım bir ülkedir. Tam fırsatıdır. Bunu, sayın Cumhurbaşkanı'mızın dışında hiç kimseyle aşamayız. Aştırmazlar bize. İrademizi ters teptirirler. Her türlü tehdidi yaparlar. Her türlü anlayışı ortaya koyarlar. Perperişan ederler."

Bakan Soylu, daha sonra 1915 Çanakkale Derneği ile Çanakkale Valiliğini ziyaret etti.