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İçişleri Bakanı Soylu, Yüksekova'da
31.12.2016 19:36:47

İçişleri Bakanı Soylu, Yüksekova'da

İçişleri Bakanı Soylu, Yüksekova'da

İçişleri Bakanı Soylu, Yüksekova'da
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Diyarbakır'a raylı sistem hattı geliyor
Diyarbakır'a raylı sistem hattı geliyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ulaşım ana planı kapsamında 14 kilometre uzunluğundaki raylı sistemi hayata geçiriyor.
31.12.2016 20:32:35
Yıldırım'dan Suriyeli aileye ziyaret
Yıldırım'dan Suriyeli aileye ziyaret
Başbakan Yıldırım, Kilis'teki Öncüpınar Konaklama Merkezi'nde kalan Suriyeli aileye konuk oldu.
31.12.2016 20:14:39
Edirne'de yolcu minibüsü devrildi
Edirne'de yolcu minibüsü devrildi
Yoğun kar yağışı ve tipinin etkiliği olduğu Edirne'nin Keşan ilçesinde, yolcu minibüsü devrildi.
31.12.2016 20:04:51
Bakanlık destekli filmler gişede üst sıralarda
Bakanlık destekli filmler gişede üst sıralarda
Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen 'Dağ 2', 2016'nın en çok izlenen filmi olurken, 'İftarlık Gazoz', ve 'Somuncu Baba' bu yıl vizyona giren birçok Hollywood yapımını geride bırakarak, en çok izlenen filmler arasında yer aldı.
31.12.2016 19:38:33
Sağlık Bakanlığından 16 bin sözleşmeli personel istihdamı
Sağlık Bakanlığından 16 bin sözleşmeli personel istihdamı
Sağlık Bakanlığınca, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2017'de 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.
31.12.2016 19:32:32
Suriye sınırında patlayıcı ele geçirildi
Suriye sınırında patlayıcı ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında ele geçirilen 16 kilogram patlayıcı, incelenmek üzere emniyete götürüldü.
31.12.2016 19:17:06
Zorunlu kış lastiğinde zamlı tarife başlıyor
Zorunlu kış lastiğinde zamlı tarife başlıyor
Kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan işletmecilere 625 lira ceza verilecek.
31.12.2016 19:07:45
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