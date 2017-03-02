02.03.2017 19:27:53

İçişleri Bakanı Soylu: 'Türkiye'yi dünyanın gelecek sezonuna hazırlamaya çalışıyoruz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Türkiye'yi dünyanın gelecek sezonuna hazırlamaya çalışıyoruz' dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'yi dünyanın gelecek sezonuna hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.İçişleri Bakanı Soylu, Gölbaşı'ndaki Vilayetler Evi'nde düzenlenen 103. Dönem Kaymakamlık Kura Çekim törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada Soylu, "Bizim görevlerimiz bu dönemlerde coğrafyalarımızın içerisinde sadece rutini karşılayan görevler değildir. Biz üstünde işler koymalıyız" ifadelerini kullandı."21. asır bizim tam 1699 yıllından beri beklediğimiz bir asırdır" diyen Soylu, şunları kaydetti:"Tam 300 yılı aşkındır, beklediğimiz bir asırdır. Bu ülke bir taraftan bizim çok önem verdiğimiz, dünyanın geleceğinin en önemli alanlarından biri olan enerji geçiş güzergahı ise. Bir taraftan yine Batı ile Doğu arasında güvenli ve adına bizim İpek Yolu dediğimiz bir yolun sahibi ise, bu ülke doğusundan nitelik batısından da nicelik olarak üstün bir insan kaynağına sahipse.""Türkiye'nin kaybedecek hiçbir vakti yoktur"16 Nisan referanduma ilişkin konuşmasını sürdüren Bakan Soylu, "Önümüzde 16 Nisan'da milletimizin vereceği, meclisi güçlendirecek, yürütmeyi her konuda denetlenebilir hale getirecek, kendi içinde karşılıklı denetim mekanizmalarına sahip hızlı karar alan bir sistem milletimizin ve ülkemizin önüne çıkacaktır. Türkiye'nin kaybedecek hiçbir vakti yoktur. Hemen aşağımızdaki coğrafyada bir yangın deryası vardır. Avrupa kendi ortak para birimini kendi ortak anayasasını becerememiştir. İçerisinden ülkeler çıkmaktadır. Amerika kendisine yepyeni bir rota ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu tartışma orada bir süre daha devam edeceğe benzer. İşte tam ayaklarımızın üzerinde durduğumuz bu zaman dilimi bizim için kaçırılmayacak bir fırsattır" değerlendirmesinde bulundu."Dengelerin yer değiştirdiği bir dönemi hep beraber yaşıyoruz"Bakan Soylu, dünya siyasetinde paradigmaların ve güç merkezlerinin değiştiğini savunarak, "Dengelerin yer değiştirdiği bir dönemi hep beraber yaşıyoruz. Avrupa Birliği ekonomik olarak güç kaybetmektedir. Nüfus değerleri önümüzdeki yıllar için ciddi tehlike sinyalleri vermekte ve sürekli yaşlı bir nüfusu ortaya koymaktadır. Uzak doğu ekonomileri küresel bazda yükselmekte ve küresel liderliği oynamaktadır. Bu değişimler elbette ki askeri alanlara da yansımaktadır" şeklinde konuştu."Türkiye'yi dünyanın gelecek sezonuna hazırlamaya çalışıyoruz"Bakan Soylu, "21 gündür Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidemiyorum" ifadelerine yer vererek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:"21 gündür çok sevdiğim ve milletvekili olmaktan da onur duyduğum, şehrim Trabzon'a da gidemiyorum. Neden? Çünkü 2 bin dolarlık Türkiye'nin iş gücü yükü ile 10 bin dolarlık 11 bin dolarlık hedefini 25 bin dolara endekslemiş bir Türkiye'nin iş gücü yükü arasında gecenin saat 3'üne kadar da 4'üne kadar da çalışsak yetiştiremediğimiz bir tablo ile karşı karşıyayız. Sahaya gittiğimde eksikleri görüyoruz. Bunların toparlanması lazım. Vatandaşımızın hayat kalitesinin, hayat standardının yükselmesi lazım. Bütün bunları, bu değişimi ülkemize sunmaya Türkiye'yi dünyanın gelecek sezonuna hazırlamaya çalışıyoruz.""Kaymakam kardeşlerim sizin patronunuz milletir"Kura töreni öncesi kaymakam adaylarına seslenen Soylu, "Sizin bir yanınız devlettir. Biz yanınız millettir. Bilesiniz ki kaymakam kardeşlerim sizin patronunuz milletir. Gittiğiniz ilçelerde vatandaşın hayatına dokunacak, oraların refahını, kültürünü, eğitimini arttıracak ne varsa biz bunları sizden bekliyoruz" mesajını verdi.Bakan Soylu, konuşmasının ardından kuraya tabi olmadan listeden istedikleri yeri seçebilecek olan dönem birincisi Mehmet Naim Akgül, dönem ikincisi Murat Mete ve dönem üçüncüsü Bayram Sağır'a plaket ve hediyelerini takdim etti. 54 kaymakam adayının ise çekilen kura sonucu görev yerleri belli oldu.