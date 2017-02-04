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İçişleri Bakanı Soylu, Patnos'ta
05.02.2017 00:04:02

İçişleri Bakanı Soylu, Patnos'ta

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Patnos ilçesinde kaymakamlığın ek binasının açılış törenine katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Patnos ilçesinde kaymakamlığın ek binasının açılış törenine katıldı.

Ağrı'daki temaslarının ardından askeri helikopterle Patnos ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Patnos Kaymakamlığının ek hizmet binası açılışına katıldı.

Programda bir konuşma yapan Bakan Soylu, muhalefetin sürekli hükümetin yaptığı yol, köprü gibi yaptıklara sürekli 'hayır' dediğine işaret etti. Milletin bu nedenle muhalefeti iktidara ve ülkeyi yönetmek için geminin dümenine geçirmediğini söyleyen Bakan Soylu, "Bu millet, icraat yapanları, milletin emrinde olanları, milletle beraber olanları, millete hizmetkar olanları, millete hizmeti kendine bir görev ahlak ve bu milletin bir sorumluluğu olarak bilenleri bu millet iktidara geçirdi. Şimdi de 'hayır' diyorlar. Neye 'hayır' diyorlar. Milletin iktidarına 'hayır' diyorlar. İktidara, bu milletin kendisini idare etmesine 'hayır' diyorlar. Neden, çünkü hiçbir dönem millete güvenemediler. Hep 'biz yönetelim, biz karar verelim' istediler. Şu kimi zaman poturlu ve şalvarlı dedikleri, kimi zaman kasketli dedikleri, kimi zaman kıyafetini beğenmedikleri, kimi zaman köylü diye aşağıladıkları, kimi zaman fukara diye baktıkları bu millet hiçbir zaman bu ülkeyi kaos içerisinde bırakmadı. Hep doğru istikameti buldu. Hep doğrunun yanında oldu" dedi.

Milletin ferasetiyle, aklıyla, tecrübesiyle bilgisiyle hiçbir zaman yanlışın peşinden gitmediğini belirten Bakan Soylu, milletin hiçbir zaman yanlışı tasvip etmediğini dile getirdiğini belirterek, "Gün geldi 60 darbesi, gün geldi 71 muhtırası, gün geldi 80 darbesi ile gün geldi insanları kim Sünni, Alevi, Kürt, kim başörtülü, kim başörtüsüz diye insanların değerlerini, kimliklerini birbirinden ayrıştırarak, insanlarımızı başka bir noktaya ötekileştirmeye çalıştılar. 14-15 yıldır AK Parti iktidardadır ama bu iktidar sadece hükümet konaklarını yapmıyor. Sadece sıcak asfalt, bölünmüş yol yapmıyor. Sadece hastane yapmıyor, sadece insanlarımızın çocuklarımızın rahatça okuyabilecekleri anaokulları yapmıyor. Bir zihniyet devrimi ortaya koymaya çalışıyor. Eşit vatandaşlık, hukuk, demokrasi, reyin önemi nedir? Bunu anlatmaya çalışıyor. Anlatırken de bunu gerçekleştirmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

Ülkenin yıllar boyu derin güçlerin oyunuyla karşı karşıya kaldığını kaydeden Bakan Soylu, "Aynen bugün olduğu gibi bir taraftan DEAŞ, FETÖ, PKK diğer taraftan KCK, bunların hepsinin ortaya koyduğu ve hepsinin bir taraftan yönetildiği bir saldırı disipliniyle karşı karşıyayız. Bunun tesadüf olduğunu düşünmeyin. Evet hafif tabiriyle planlı bir tesadüf olduğunu düşünebilirsiniz. Planlı bir tesadüf. Şimdi DEAŞ'a karşı da mücadelemizi, nasıl yapacağımızı millet ve devletle bir kararlılık içerisinde ortaya koyuyoruz. Şimdi PKK'ya, KCK'ya karşı nasıl cevap verebileceğimizi ülkeye ve tüm millete gösteriyoruz. Nasıl FETÖ'ye bu ülkede paralel devlet kuramazsınız dediysek, 'bu ülkede tek devlet, tek bayrak, tek millet ve tek vatan kavramını hiç kimse ortadan kaldıramayacak' diye anlayışımızı net şekilde ifade etmeye çalışıyoruz. 15 Temmuz'u hep birlikte yaşadık. Nasıl yaşadığımızı biliyoruz. Bu ülkede demokrasiyi bir Truva atı olarak değerlendirdikten sonra bu ülkenin gelişmesini, büyümesini ve zenginleşmesini önlemeye çalışanlar, başarılı, muvaffak olamayınca etrafındaki ateşi Suriye'de, Irak'ta ve etrafındaki bütün ülkelerdeki ateşi Türkiye'ye yansıtamayınca, bir darbe girişimine kalktılar. Milletimiz onlara cevap verdi. 'Kendi ülkemin namusuna kimsenin elini dokundurtmam' dedi. 'Dıemokrasime kimseyi dokundurtmam ve ülkemin yarınlarına kimseyi dokundurtmam' dedi."

Millet 7 Haziran'daki emanetinin bir kısmını 1 Kasım'da geri aldı diyen Bakan Soylu, milletin arasına nifak sokmak ve milleti birbirine düşürmek isteyenlerin büyük bir yanılgıya düştüğünü vurgulayarak, milletin yüzyıllardır bu topraklarda bir ve beraber yaşadığına dikkati çekti. Milletin, kendilerini bölmek isteyenlere tepki gösterdiğini ifade eden Bakan Soylu, "Neden bu tepkiyi gösterdiniz? 7 Haziran'ı hatırlıyoruz ama 1 Kasım'ı da hatırlıyoruz. 7 Haziran ile 1 Kasım arası dükkan, dükkan gittiler, insanımızı tehdit ettiler. Bazılarının çocuklarını tehdit ettiler. 'Bizim dediğimizi yapmak zorundasınız' dediler. Kimini silahla, kimini çocuğuyla, kimini işiyle tehdit ettiler. Millet sabretti. 'Yapmayın, başkalarına hizmet ediyorsunuz. Kardeşlerinize, ülkenize güvenin' dediler. Evet sonra 7 Haziran ile 1 Kasım'dan sonra hep birlikte gördük. Ne oldu? 1 Kasım'da bu millet onlara 'Siz yanlış yaptınız. Siz elinize geçen bu milletin size demokrasiyle verdiği bir emaneti bu ülkeye yanlış olarak döndürdünüz' dediler ve o emanetin önemli bir bölümünü bu millet geri aldı" şeklinde sözlerini tamamladı.

Bakan Soylu, daha sonra dua edilmesinin ardından binanın açılışını yapıp beraberindekilerle karayoluyla Ağrı'ya hareket etti.

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