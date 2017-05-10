10.05.2017 20:37:50

İçişleri Bakanı Soylu'nun kabulleri

Soylu, BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Sollorano'yu ve Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği'ne atanan el Hireyci'yi ayrı ayrı kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü ve BM Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Irena V. Sollorano'yu makamında kabul etti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Soylu ile Sollorano'nun görüşmesinde, karşılıklı iyi dilek ve başarı temennileriyle birlikte Türkiye'nin uluslararası kalkınma iş birliğinde yükselen profili ve Türkiye-UNDP iş birliğinde yürütülen program ve projelerin yanı sıra, Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeliler ile uluslararası insani yardımların güncel durumu ele alındı.

- Suudi Arabistan Büyükelçisi'ni kabul etti

Öte yandan İçişleri Bakanı Soylu, Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği'ne atanan Velid Bin Abdülkerim el Hireyci'yi de kabul etti.

Bakanlık makamında gerçekleşen kabulde Soylu, Büyükelçi el Hireyci'ye görevinde başarı dileklerinde bulundu. Söz konusu nezaket görüşmesinde iki ülke arasındaki iş birliği imkanları da ele alındı.

Kabullere Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla Toros ile AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Seçilmiş de katıldı.



