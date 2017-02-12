12.02.2017 18:55:09

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'hayır'cılara ince gönderme

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, AK Parti Danışma Meclisi toplantısında referandumda 'hayır' oyu kullanacaklara ince göndermede bulundu.

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İçişleri Bakan Süleyman Soylu, AK Parti Danışma Meclisi toplantısında referandumda 'hayır' oyu kullanacaklara ince göndermede bulundu.Türkiye Petrolleri Kültür Merkezinde geçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısının açılış konuşmasını İl Başkanı Abdurrahman Dimez yaptı. Abdurrahman Dimez'in ardından kürsüye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, referandumun önemine işaret ederek, partilileri çok çalışmaya çağırdı.Referandumda 'hayır' oyu kullanacaklarını açıklayan siyasi partilere Marmaray Projesi üzerinden ince göndermede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün Boğaz Köprülerine 'hayır' diyenlerle, havalimanlarına 'hayır' diyenler, bugün aynı zihniyetin etrafında birleştiler farklı bir zihniyette değiller. Bugün yine 'hayır' diyorlar. Neye 'hayır' diyorlar? 16 Nisan'dan sonra Türkiye'nin 5. vitesle beraber ilerlemesine, yükselmesine, kalkınmasına, zenginleşmesine ve Türkiye'nin bir daha önünün kesilmeden Dünyanın ilk 10 büyük devletinden birisi olmasına bugün 'hayır' diyorlar. Bugün 'hayır' dedikleri başka bir şey değildir. Bunlar aslında Marmaray'a da 'hayır' diyeceklerdi de Allah'tan Marmaray alttan geçti de, görmediler" dedi.16 Nisan sabahıyla birlikte Türkiye'ye bir güneş doğacağını belirten Soylu, "Bir terör örgütü bu ülkenin birliğine, beraberliğine, tehdit ortaya koyamaz bilinmelidir ki nerede bulursak o terör örgütünü yok ederiz yok ederiz yok ederiz. 16 Nisan sabahı milletimiz aziz kararını vermeye başladıktan sonra 17 Nisan sabahı yepyeni bir güneş açacaktır Türkiye için, bizim için güç olacaktır. Bizim için kuvvet olacaktır, bizim için kudret olacaktır, bizim için gelecek olacaktır. Hasımlarımız için zillet olacaktır, zillet olacaktır" diye konuştu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu danışma meclisi toplantısından sonra 8 Ekim 2016 tarihinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Hasan Erdoğdu'nun ailesini ziyaret etti.