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İçişleri Bakanı Soylu: 'Bizim çocuklarımızın yeri anasının yanıdır'
24.12.2016 17:09:56

İçişleri Bakanı Soylu: 'Bizim çocuklarımızın yeri anasının yanıdır'

Bir dizi ziyaret için Siirt'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sivil toplum örgütlerinin katılımıyla bir restoranda düzenlenen programda, 'Bizim çocuklarımızın yeri anasının yanıdır' dedi.

Bir dizi ziyaret için Siirt'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sivil toplum örgütlerinin katılımıyla bir restoranda düzenlenen programda, "Bizim çocuklarımızın yeri anasının yanıdır" dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Siirt'e gelen Bakan Soylu, burada sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya geldi. Bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Soylu, adım adım Türkiye'yi gezdiklerini, kalkınma, büyüme ve zenginleşmenin en önemli çizgilerinden olduğunu söyledi. Bakan Soylu, "Türkiye'nin her tarafından arkadaşlarımız var, yatırım yapmak istiyorlar. Bir taraftan çalışanların teşvikinin ortaya konulduğu, sadece iş olsun aş olsun zenginlik olsun anlayışı içindeki programdan sonra bizim yapmamız gereken tek şey var. Ben İçişleri Bakanıyım, memleketin huzurundan, sükunundan, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımızın hükümetimiz, partimiz tarafından, hükümetimizin programları çerçevesinde görevlendirildim. Kendi adıma yaptığımız yoktur. Hükümetimiz hangi programı ortaya koyuyorsa onu gerçekleştirebilmek ve bir şekilde icra edebilmek için çalışıyor ve diğer arkadaşımızın yaptığını ortaya koyuyoruz. Bunu sağladığımız andan itibaren buralar Türkiye'nin yatırım merkezi olacak. Bu çok açıktır, çok nettir. Yani terörü tasfiye ettiğimiz andan itibaren bilmenizi istiyorum ki çocuklarımız işe, çocuklarımız gelecekle, çocuklarımız yarınla daha iyi adım atmakla birlikte buluşacaktır" diye konuştu.

Uluslararası yayın kuruluşlarının Türkiye'yi etkisi altına almaya izin vermeyeceklerini de dile getiren İçişleri Bakanı Soylu, "Geçen günlerde uluslararası bir yayın kuruluşunun Türkiye'de çocuklarımızın bir bölümünün teröre bulaştırıldığı, dağa götürüldüğü konusunda tehdit ettiğini söyledi. Bizim de birkaç sefer bunu söylediğimiz, birkaç kez bunu dile getirdiğimiz bir anlayışı kendi uluslararası yayın organlarında dile getirildiler. Bizim çocuklarımızın yeri orası değil, bundan hepimiz sorumluyuz, bundan her birimiz sorumluyuz, bu ülkede yaşayan herkes sorumludur. Bizim çocuklarımızın yeri anasının yanıdır, bizim çocuklarımızın yeri babasının sevgisidir, bizim çocuklarımızın yeri beraber okuduğu okuldur. Biraz öne bahsettiğim ilmin ve bilimin peşinde koşmasıdır, bizim çocuklarımızın yeri üretimin yanıdır. Bizim çocuklarımızın yeri ezan Allah'u ekber dediğinde Allah'ın birliğine ve varlığını şükürler olsun diye bu ölçüyü ortaya koyan, bizim çocuklarımızın yeri ay yıldızlı bayrağımız dalgalandığı özgürlüğümüzün hürriyetimizin her an bizimle paylaştığı anın ta kendisidir. Bizim çocuklarımızın yeri kol-kola omuz-omuza yürüyecek, yarına ait bu anlayışı bütün dünyaya kardeşlik nasıl olur, büyüme nasıl olur diye bize karşı her türlü hileyi yapanların inadına dünyanın ilk 10 büyük devletinden birisi nasıl olur onu göstermenin heyecanı içinde olmalıdır" şeklinde konuştu.

"300 yılın en güçlü ve en kuvvetli zamanındayız"

Kendilerinin ne yaptığını bildiklerini dile getiren Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ne adım attığımızı biliyoruz. Şu cümleyi şurada ifade etmek işitiyoruz, son 300 yılın en kuvvetli zamanındayız bugün. Bir kez daha söylüyorum, son 300 yılın en güçlü ve en kuvvetli zaman dilimindeyiz. Sınırlarımızın dışında dost bildiklerimizin bize karşı hangi tezgahları kurduğunu da biliyoruz. Ama hiç önemli değil. 15 temmuz bu milletin yeni miladıdır. Bu milletin geleceğe ait sözleşmesinin ve ahdin önemli bir başlangıcıdır ve bunu gerçekleştirirken, bunu yarına doğru götürürken söylemek istiyorum ki bir taraftan milletimiz bir taraftan güvenlik kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız, korucumuz, Türk silahlı kuvvetlerimiz her biri. Bakın terörü artık, Türkiye'ye karşı kendi cephesinde kabul eden, kendi ülkesinde kabul eden bir anlayışı ortaya koymadığımız herkes görüyor. Neresiyse oraya gideceğiz. Nerede bir çıbanbaşı varsa bizim birliğimizi beraberliğimizi bu çocuklarımızın yarına, biz çocuklarımızın torunlarımızın düğünlerinde halay çekmek istiyoruz. Biz çocuklarımızın yarın işe girdiğinde akşam yemeğe gidip hayırlı olsun yemek için annesinden babasından yemek istiyoruz. Biz çocuklarımızın diplomasını aldığı gün Siirt'te onla beraber evlerinde oturup yarınla ilgili güzel hayallerini kurmak istiyoruz. Ey terör örgütleri bizi bundan alı koyamayacaksınız."

El Bab'a gidecek askerle yemek yedi

İçişleri Bakanı Soylu, esnaf ziyaretinden sonra beraberindeki yetkililerle Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'na giderek El Bab'a gidecek komando birliğindeki askerle karavana yemeği yedi. Bakan Soylu daha sonra, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güner, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Siirt Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Nedim Kuzu, ilçe kaymakamları ve mülkü idare amirlerinin katılımıyla, basına kapalı 'güvenlik ve asayiş' toplantısına katıldı.
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