28.01.2017 19:02:37

İçişleri Bakanı Soylu Batman'da esnafı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da esnafı ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da esnafı ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.Bir dizi ziyaret için Batman'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gülistan Caddesi'nde esnafı gezdi. Beraberinde Vali Ahmet Deniz ve Belediye Başkanı Ertuğ Şevket Aksoy ile beraber esnaf ziyareti gerçekleştiren Bakan Soylu, kendisine gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmadı. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Soylu, işyerlerini tek tek gezerek esnafın sorunlarını sordu. Ziyaret sırasında kedisinden iş isteyen 5 çocuk babası bir vatandaş için Belediye Başkanı Ertuğ Şevket Aksoy'u yanına çağıran Soylu, vatandaşın işe alınması için talimat verdi. Bu talimata sevinen 5 çocuk babası Soylu'nun elini öpmek istedi.