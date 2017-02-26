26.02.2017 21:48:20

İçişleri Bakanı Soylu, Ayvacık deprem bölgesinde:

'Bilmenizi isterim ki siz burada üşürseniz biz üşürüz, siz sıkıntıya düşerseniz biz sıkıntıya düşeriz, yerimiz sıcak olursa da gönlümüz üşür siz üşürseniz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki depremzedelere "Bilmenizi isterim ki siz burada üşürseniz biz üşürüz, siz sıkıntıya düşerseniz biz sıkıntıya düşeriz, yerimiz sıcak olursa da gönlümüz üşür siz üşürseniz." dedi.

Ayvacık'ta sarsıntıdan en fazla etkilenen bölgelerden Yukarıköy'de incelemelerde bulunan Soylu, depremzedelerle bir araya geldi. Daha sonra AFAD mobil koordinasyon tırına geçen Soylu, yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Soylu, "Özelikle kıymetli Cumhurbaşkanımıza, dün gece bir arada olduğumuzda buraya geleceğimizi söyledim. Sizlere ayrı ayrı hem geçmiş olsun dileklerini iletmemi istedi hem de selamlarını iletti." diye konuştu.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Bu sabah da Başbakanımız ile birlikteydik, buranın belediye başkanı ve kaymakamı ile görüştü, talimatlar verdi. Bütün depreme uğrayan köylerle ilgili bu sabah da bana talimatlar verdi. 'Git oradaki vatandaşlarımızı dinle, ne problemleri varsa, bilsinler ki çözmeye amadeyiz. Hiçbir eksiklik hissetmesinler. Biz devlet olarak elimizden geleni yerine getireceğiz ve getirmeye devam edeceğiz' dedi. Allah bizi bu konuda inşallah mahcup etmez. Arkadaşlarımızdan biraz önce bilgi aldım, bin 700'ün üzerinde artçı sarsıntılarla beraber depremlerle karşı karşıyayız. Fakat ilk günden itibaren sizin fedakarlığınız, sabrınız, soğukkanlı yaklaşımınızla, aynı zamanda devletin ilk dakikadan itibaren belediyeleri, kaymakamları, AFAD'ı ile bu işe katkı sağlayan kişilerle, herkesle el birliğiyle, bu afetten çıkmanın çabası içindeyiz. Bilmenizi isterim ki siz burada üşürseniz biz üşürüz, siz sıkıntıya düşerseniz biz sıkıntıya düşeriz, yerimiz sıcak olursa da gönlümüz üşür siz üşürseniz. Onun için burada büyük bir mücadele ortaya konuldu."

Biraz önce bazı talepleri dinlediğini, bunları yerine getirmek için çaba sarf edeceklerini dile getiren Soylu, "Bazı eksiklikler var, bunları tamamlayacağız. Şunu bilmenizi isteriz ki siz burada ne hissediyorsanız biz de o duyguyu yaşıyormuşçasına sizinle birlikteyiz. Gücümüzün yettiği kadar. Devletimiz güçlüdür, hükümetimiz güçlüdür, kaynaklarımız güçlüdür. İnşallah bu meseleden hep beraber alnımızın akıyla çıkma gayreti içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Bir depremzede çiftçinin "kredi ödemeleri" konusundaki sorusu üzerine Soylu, "Genel bir usuldür. Böyle bir afetle karşı karşıya kalındığında çiftçimizle ilgili ertelemeyi hemen yaparız. Hiç o konuda şüpheniz olmasın." dedi.