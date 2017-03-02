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İçişleri Bakanı Soylu: (2)
02.03.2017 21:07:09

İçişleri Bakanı Soylu: (2)

'Bürokrasinin siyasi irade kararlılığı beklediği, siyasi iradenin de başka meselelerle meşgul olmak zorunda kaldığı bir tabloyu oluşturdular ki 'bu ülkeyi istediğimiz gibi idare edelim ve yönetelim', dertleri budur'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bürokrasinin siyasi irade kararlılığı beklediği, siyasi iradenin de başka meselelerle meşgul olmak zorunda kaldığı bir tabloyu oluşturdular ki 'bu ülkeyi istediğimiz gibi idare edelim ve yönetelim', dertleri budur." dedi.

Soylu, Gölbaşı'ndaki Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde düzenlenen, 103. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu bitirenlerin görev yerlerinin belirlendiği törende, herkesin görevini hakkıyla yerine getirmesi gerektiğini söyledi. 16 Nisan'daki halk oylamasına işaret eden Soylu, Meclisi güçlendirecek, yürütmeyi her konuda denetlenebilir hale getirecek, kendi içinde karşılıklı denetim mekanizmalarına sahip hızlı karar alan bir sistemin milletin ve ülkenin önüne çıkacağını belirtti.

Soylu, Türkiye'nin kaybedecek hiçbir vaktinin bulunmadığının altını çizerek, dünya siyasetinde paradigmaların değiştiği, güç merkezlerinin ve dengelerin yer değiştirdiği bir dönemin yaşandığını dile getirdi.

İlerleyen dönemde dünya için güçlü liderlik, etkili karar alma ve güçlü parlamento döneminin olacağını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Bir derdimi paylaşmak istiyorum. Ben, 21 gündür TBMM'ye gidemiyorum. Çok sevdiğim ve milletvekili olmaktan da onur duyduğum şehrim Trabzon'a da gidemiyorum. Sahaya gittiğimde eksikleri görüyoruz, bunların toparlanması lazım. Bir taraftan parlamentoya gideceksiniz, bir taraftan seçim bölgesine gideceksiniz, bir taraftan bakanlık görevini yerine getireceksiniz. Benim aklım şuna eriyor, bunu bir insan yapamaz. Bu çok net ve açıktır, yapar, yaparsa bu ülkeyi bir gün FETÖ yönetir, bir gün PKK idare eder, bir gün terörizmin esiri olur, bir gün anarşizmin esiri olur. Bu sistemi kuranlar da tam bunun için kurdular bu sistemi."

Bakan Soylu, "Bürokrasinin siyasi irade kararlılığı beklediği, siyasi iradenin de başka meselelerle meşgul olmak zorunda kaldığı bir tabloyu oluşturdular ki 'bu ülkeyi istediğimiz gibi idare edelim ve yönetelim', dertleri budur." diyerek, bu değişimi ülkeye sunmaya ve Türkiye'yi, dünyanın gelecek sezonuna hazırlamaya çalıştıklarını anlattı.

- "Bilesiniz ki sizin patronunuz millettir"

Kaymakamlık mesleğini istiklal madalyasına benzeten Soylu, pirinçten yapılan istiklal madalyasının bu devletin en büyük ve şerefli madalyası olduğunu söyledi.

Soylu, kaymakamlık mesleğinin değerinin kadro, ek gösterge, maaş ve harcıraha göre değil, milletin ona verdiği kıymete göre belirlendiğine işaret ederek, salonda bulunan kaymakamlara "Sizin bir yanınız devlettir, bir yanınız millettir. Ama bilesiniz ki sizin patronunuz millettir." şeklinde seslendi.

Türkiye'deki en büyük problemlerden birisinin Ankara'da alınan kararın, taşrada uygulanamaması olduğunu vurgulayan Soylu, alınan kararın en önemli temsilcisi ve gücünün de kaymakamlar olduğunu belirtti.

Soylu, kaymakamlara hukuktan asla ayrılmamaları uyarısında bulunarak, gayri meşru iş ve ilişkilere asla prim vermemeleri gerektiğinin altını çizdi.

Kaymakamların ailelerine, "Devletin yetiştirdiği ve devletin en üst tabakadaki evlatlarınızla gurur duyabilirsiniz" şeklinde seslenen Soylu, ailelere emeklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı Ahmet Avşar da ilk kaymakamlık kursunun 1942'de düzenlendiğini hatırlatarak, şu ana kadar mülki idare amiri kurslarını bitiren kaymakam sayısının 3 bin 950 olduğunu bildirdi.

Avşar, 1 Şubat'ta başlayan 103. Dönem Kaymakamlık Kursuna katılan 57 kaymakam adayının kursu başarıyla tamamlayarak kaymakam olmaya hak kazandığını söyledi.

İhtiyaç olduğundan dolayı kursun süresinin kısa tutulduğuna değinen Avşar, salonda bulunanlara kaymakam adaylarının aldıkları eğitimleri aktardı.

Kursu birincilikle bitiren Mehmet Naim Akgül, mülki idare amirliği mesleğine nasıl başlanıldığını, vilayet, kaymakam refikliği ve teftiş stajlarının ne şekilde yapıldığını anlattı.

Akgül, kursta aldıkları eğitimlerden de bahsederek, "Aldığımız kısa ama özlü eğitim ve deneyimlerimiz bizlere şunu göstermiştir. Özellikle yakın coğrafyamızda ve dünya üzerinde eziyet gören tüm mazlum insanların ümidi sadece Türkiye'dir. Bizler de ecdadımızı örnek alarak ilçelerimizde görev ifa ederken, en büyük çabamız hizmetinde olduğumuz milletimizin hayır dualarında yer almak olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Soylu, dereceye giren kaymakamlara sertifika ve hediyelerini verdi.

Dereceye girdikleri için görev yapacakları ilçeyi seçebilme imkanına sahip 3 kaymakamın dışındaki 54 kaymakam da sahneye sırayla çıkarak, kuralarını çekti.

(Bitti)


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