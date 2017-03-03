03.03.2017 18:28:28

İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Iğdır'a geliyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk yarın Iğdır'a gelerek bir dizi temaslarda bulunacak.

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İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk yarın Iğdır'a gelerek bir dizi temaslarda bulunacak.Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk'ün yarın öğle saatlerinde kente gelerek ilk olarak Iğdır Valiliğini ziyaret edeceği belirtildi.