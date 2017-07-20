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20.07.2017 23:32:36
İç tüzük teklifinde sıcak gelişme
AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı TBMM İç tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif, Meclis Anayasa Komisyonunda kabul edildi.
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meclis iç tüzük
iç tüzük
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Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında İsveç'in Östersunds ekibiyle karşılaşacak.
20.07.2017 20:08:47
Somali'de Osmanlı mirası tehdit altında
Osmanlı Devleti'nin uzun dönem himayesinde kalan Somali'nin stratejik liman şehri Berbera'daki tarihi yapılar, ecdadın izlerini taşıyor.
20.07.2017 18:34:53
Tren yoluna döşenen bomba patlatıldı
Osmaniye’de teröristlerce tren yoluna döşenen bomba, yük treninin geçtiği sırada patlatıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, tren raydan çıktı.
20.07.2017 18:22:32
4 kişinin öldüğü kazadan yürek yakan detaylar
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen ve 4 kişi hayatını kaybettiği kazada yürek yakan detaylar ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden hamile kadının doğumuna 23 gün kaldığı, diğer araçta bulunan 20 yaşındaki gencin ise 5 gün sonra askere gideceği ortaya çıktı.
20.07.2017 17:37:52
Önce kurşunladılar sonra çarpıp kaçtılar
Şanlıurfa'da bir otomobil ile motosiklet arasında yaşanan kovalamaca kanlı bitti. Otomobildekiler, motosiklet sürücüsüne kurşun yağdırdıktan sonra çarpıp kaçarken yere düşen plaka saldırganları ele verdi. Polis, saldırganların kullandığı otomobilin önünü keserek durdurdu..
20.07.2017 15:03:01
Ozan Tufan'a İspanya'dan yeni talip!
Ozan Tufan'a süpriz talip! Adı geçtiğimiz haftalarda Portekiz ekibi Benfica ile anılan yıldız oyuncuya Valencia'ya talip oldu. Yarasalar lakaplı İspanyol ekibinin kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapması bekleniyor.
20.07.2017 15:02:08
Borsa ilk yarıda yatay
Borsa günün ilk yarısını yüzde 0,02'lik hafif düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
20.07.2017 14:57:45
TİMETÜRK
SON
HABERLER
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
İç tüzük teklifinde sıcak gelişme
AK Parti İlçe Başkanı'nın aracına saldırı
Galatasaray veda etti
Erdoğan, Hulusi Akar'ı kabul etti
İran'dan Kuveyt'e cevap
FETÖ sanığı patladı: Gülen de gelsin bizim çektikleri
Ayağı takılınca buldu: 1 milyon yaşında
Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
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