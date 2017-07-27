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27.07.2017 19:45:04
İç tüzük teklifi kabul edildi
AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan Meclis İç tüzüğünde Değişiklik Yapan Teklif, Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.
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iç tüzük
meclis
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İstanbul'da vatandaşların zor anları
İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
27.07.2017 20:07:29
Avrasya Tüneli'nde trafik sıkışıklığı devam ediyor
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul'da etkili olan yağış kapsamında Avrasya tünelinde trafik sıkışması meydana geldiğini, Asya-Avrupa yönünde trafik sıkışıklığının hala devam ettiğini açıkladı.
27.07.2017 20:07:17
Kağıthane'de dolu araçları vurdu, fırtına eşyaları uçurdu
İstanbul'da beklenen yağmur akşam saatlerinde dolu ve fırtına şeklinde etkili oldu. Yoğun yağışla birlikte caddeler göle dönerken, dolu yağışı nedeniyle araçlar zarar gördü. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, binalardan parçalar ve eşyalar uçtu.
27.07.2017 19:57:27
Galatasaray, Avusturya yolcusu
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek. Gram şehrinde kamp yapacak sarı-kırmızılar, Akhisar Belediyespor ve Hertha Berlin ile hazırlık maçı yapacak.
27.07.2017 19:56:38
Türkiye 4 golle finale yükseldi
Deaflympics 2017'de yarı finalde İtalya'yı 4-0 yenen Erkek Milli Futbol Takımı finale yükseldi.
27.07.2017 19:56:16
Selde mahsur kalan vatandaşlar otobüsün üzerine çıktı
Aksaray'da şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde mahsur kalan vatandaşlar otobüsün üzerine çıktı.
27.07.2017 19:56:06
Fırtına ağaçları devirdi: Araçlar yolda kaldı
İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle ağaçlar araçların üzerine devrildi. Şiddetli yağışın ardından yolları su basınca araçlar mahsur kaldı.
27.07.2017 19:55:30
TİMETÜRK
SON
HABERLER
Meclis tatile girdi
Borsadan bir günde üç rekor
Şişli'de duvar çöktü: Yaralılar var
İstanbul'da vatandaşların zor anları
Avrasya Tüneli'nde trafik sıkışıklığı devam ediyor
Kağıthane'de dolu araçları vurdu, fırtına eşyaları uç
Galatasaray, Avusturya yolcusu
Türkiye 4 golle finale yükseldi
Selde mahsur kalan vatandaşlar otobüsün üzerine çıktı
Fırtına ağaçları devirdi: Araçlar yolda kaldı
İç tüzük teklifi kabul edildi
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