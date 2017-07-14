14.07.2017 15:32:58

İç savaş Suriye'ye 'pahalıya' patladı

Dünya Bankası Suriye'deki savaşın ekonomik faturasının 226 milyar doları aştığını açıkladı. Araştırmaya göre ülkede, birçok kurum ve sistemi tahrip edildi.

Dünya Bankası'nın yaptığı araştırmaya göre, Suriye'de altı yıldır devam eden iç savaş şimdiye kadar 226 milyar dolarlık ekonomik zarara yol açtı. Araştırma bilimsel bir yöntem temelinde yapılan hesaplamalarla ve uydular kanalıyla kayıt edilen incelemelere dayanılarak hazırlandı.

Dünya Bankası raporunda Suriye ekonomisinin savaştan sonra toparlanmakta zorlanacağı ve savaş bugün sona erdiği takdirde Suriye'nin ekonomik gücünün dört yıl sonra savaş öncesi düzeyin yüzde 41'ine ulaşacağı belirtiliyor.

Dünya Bankası'nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu başkan yardımcısı Hafez Ghanem "savaşın Suriye'nin sosyal ve ekonomik yapısını çökerttiğini ve korkunç can kaybına yol açtığını” söyledi.

Ghanem savaşın aynı zamanda hiçbir toplumun onlarsız ayakta kalamayacağı "kurum ve sistemleri” de tahrip ettiğini belirtti.

"Tedavi olamadığı için ölenlerin sayısı daha yüksek”

Dünya Bankası'nın tespitlerine göre Suriye'deki binaların en az dörtte biri yıkıldı, sağlık altyapısıyla eğitim kurumları da yarı yarıya tahrip oldu. Yeterli tedavi göremediği için ölenlerin sayısının çarpışmalarda ölenlerden fazla olduğuna da raporda yer verildi.

En az 320 bin Suriyeli öldü

Raporda belirtildiğine göre 2010 – 2015 yılları arasında her yıl 538 bin kişi işini kaybetti. Çalışamayan ya da eğitim alamayan 9 milyon Suriyeli nüfusun dörtte üçünü oluşturuyor.

Dünya Bankası işsizlik ve eğitim imkanlarından mahrum kalmanın uzun vadeli etkilerinin "insan kaynaklarının ve mesleki becerilerin kaybedilmesi” olarak ortaya çıkacağına raporda yer verdi.

Suriye'deki savaşta 2011 yılından bu yana en az 320 bin kişi hayatını kaybetti. Ülke nüfusunun yarıdan fazlası Suriye'den ayrıldı. Ülke geniş ölçüde tahrip oldu.