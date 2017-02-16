16.02.2017 12:49:10

'İç savaş' ifadeleri sonrasında istifası istenen Ak Partili için CHP'den açıklama!

Söz konusu ifadeleri sebebiyle Ak Parti tarafından istifası istenen Manisa İl Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Erdem için CHP'den açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Özel 'Tavır kişisel değil kurumsaldır' dedi.

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Erdem'in Manisa'nın Soma ilçesinde yaptığı konuşmada, "Eğer 16 Nisan günü referandumda yüzde 50'yi yakalayamazsak, iç savaşa hazırlanın" dediğini anımsattı.

AK Parti'nin, toplumda oluşan tepkiler üzerine Erdem'in istifasını istediğini aktaran Özel, "Bu bir kişinin tek başına sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ya da kendi görüşünü ifade etmesinden daha öte bir şeydir. Tavır kişisel değil kurumsaldır" diye konuştu.

Erdem'in il başkan yardımcısı olduğunu ve ilçe ilçe gezerek, parti üyelerine referandum ile anayasanın içeriğiyle ilgili bilgilendirmeler yaptığını anlatan Özel, istifanın AK Parti'nin siyasi ve kurumsal sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını öne sürdü.

Özel, şunları söyledi:

"Her gün AKP'nin en yetkili ağızlarından tam bu cümlelerle ifade edilmeyen ama etrafında dolanılarak, karşı tarafta görüş bildiren herkese 'terörist' denilerek hem siyasetimiz hem referandum sonrası süreç terörize edilmeye, bir korku siyaseti yürütülmeye bu negatif kampanya üzerinden savunamadıkları anayasa metnine destek aranmaya çalışılmaktadır. Bu sözlerin sarf edildiği Soma Kırkağaç'ta, Manisa'nın ve Anadolu'nun pek çok yerinde yaygın deyim olarak, 'bunların anası neyse danası da öyle olur.' denmektedir. Bugün karşı karşıya kaldığımız durum AKP'nin stratejik olarak kullanmayı tercih ettiği bir söylemin, sahaya gidildiğinde varılan son noktadır. Aslında, AKP yetkililerinin söyleyip söyleyip ağzından çıkaramadığı baklayı Manisa il başkan yardımcısı söylemiştir."

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