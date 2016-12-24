24.12.2016 17:15:36

İç çamaşırında kokainle yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun'da iç çamaşırında 23 gram kokainle yakalanan zanlı tutuklandı.

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Samsun'da iç çamaşırında 23 gram kokainle yakalanan zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbarı değerlendirerek, dün gece İstanbul'dan gelen 28 yaşındaki U.Ş. yönetimindeki bir araçta arama yaptı. Polisin yaptığı aramada sürücünün iç çamaşırında 2 poşet halinde toplam 23 gram kokain ele geçirildi.Gözaltına alınarak Samsun Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.