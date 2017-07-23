23.07.2017 17:15:39

İbrahim Üzülmez adım adım Eskişehirspor'a

Süper Lig'e çıkma şansını son anda Göztepe'ye kaptıran ve Mustafa Denizli ile yollarını ayıran Eskişehirspor İbrahim Üzülmez ile sesleri yükseldi.

Süper Lig'e çıkma şansını son anda Göztepe'ye kaptıran ve Mustafa Denizli ile yollarını ayıran Eskişehirspor, teknik direktör arayışında rotayı İbrahim Üzülmez'e çevirdi.

ESKİŞEHİR'E SICAK BAKIYOR

Eskişehir yerel basınında yer alan haberlere göre; Genç teknik adamın da Eskişehirspor'a gelmeye sıcak baktığı ve görüşmelere başladığı iddia edildi.

Eskişehirspor tarafında da yeni sezona İbrahim Üzülmez ile başlanacağına kesin gözüyle bakılıyor.