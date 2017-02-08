İbrahim Kalın: Türkiye'nin somut bir Rakka planı var

TİMETURK | HABER MERKEZİ
NTV'ye konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın şunları söyledi:
- Türkiye'nin sunduğu somut bir Rakka planı var. Birbirini tamamlayan bir plandan bahsedebiliriz.
- Türkiye'nin Kürtlerle meselesi yok, mücadele terörle.
- Trump'ın Rusya'yla yakın çalışma çabasından yararlanabiliriz.
- El Bab'taki operasyonda şehir merkezine inildi. Suriye ordusuyla karşı karşıya gelinmemesi için Rusya'yla yakın koordinasyon içindeyiz.
- Operasyonun sona yaklaştığını söylemek için henüz erken. Yapılacak çok şey var. Tam anlamıyla güvence altına alınmadan operasyon bitti diyemeyiz.
- Astana sürecini şeffaf şekilde yürüttük. Özerkliğe onay vermemiz mümkün değil fakat buna Suriye halkı karar verecek. Suriye halkının da buna onay vermesi mümkün değil.
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