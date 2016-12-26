26.12.2016 23:58:33

İbrahim Kalın'dan '700 IŞİD'li canlı bomba' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 700 IŞİD'li canlı bombanın El Bab'a geldiği iddialarına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yılın son basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kalın,IŞİD'in Rakka'daki 700 canlı bombanın El Bab'a gönderdiği iddialarıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Bu terör örgütünün sahadaki çeşitli hareketliliğiyle ilgili, istihbarat birimlerimiz, Genelkurmay Başkanlığımız çalışmalarını yürütüyor ve tedbirlerini alıyorlar. Sahada ne tür hareketlilik yaparlarsa yapsınlar, bu konuda Türkiye'nin kararlılığı tam bir şekilde devam edecektir, bu operasyon tamamlanacaktır." dedi.

SURİYE'DEKİ SAVAŞI DURDURMAK ZORUNDAYIZ

Müzakerelerin rejim ve muhalefet temsilcileri tarafından yapılacağının altını çizen İbrahim Kalın, "Biz de Suriye'deki durumu kolaylaştırıcı bir konumda olmalıyız. Suriye'deki savaşı durdurmak zorundayız" dedi.

RUS BÜYÜKELÇİ SUİKASTI

FETÖ, PKK, IŞİD ve diğerlerinin ittifak içinde olduğu sır değil. Türkiye 15 Temmuz'da nasıl dimdik ayakta kaldıysa, bu terör örgütlerinin işbirlikçilerinin planlarına karşı da mücadelesini sürdürecek.

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