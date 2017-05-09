09.05.2017 18:47:27

İbrahim Erkal'ın beyin ölümü gerçekleşti

Ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın doktoru Doç. Dr

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Ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın doktoru Doç. Dr. Necdet Sağlam, Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleştiğini ancak biyolojik olarak ölümün gerçekleşmediğini kaydetti.Bir süre önce beyin kanaması geçirerek özel bir hastaneye kaldırılan ve daha sonra Ümraniye Eğitim ve Araştırma hastanesine nakledilen ünlü sanatçının beyin ölümü gerçekleştiği açıklandı. Akşam saatlerinde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Necdet Sağlam, ünlü sanatçının kardeşi ve yakınları ile birlikte kamera karşısına geçti.Ünlü sanatçının biyolojik olarak hayatta olduğunu belirten Sağlam, "Geldiğinden beri derin koma tablosunda. Bu tabloda bir düzelme olmadı. Bugün ilgili hekimlerimiz tarafından yapılan değerlendirmede tıbbi beyin ölümünün gerçekleştiği tespit edildi. Kalp ve diğer organlarının yaşamsal destek ünitemizde sürdürülmektedir. Yaklaşık 48- ile 72 saatlik bir süre ön görülüyor. O süre zarfında bekleyeceğiz. Biyolojik olarak vefat etti diyemiyoruz. Ailenin bir kararı olursa ona uyacağız ama biz tıbbı desteğimizi sürdüreceğiz. Eşine de bilgi verdik. Kardeşi ile de görüştük. Bize ilk geldiği günden itibaren kalp atışlarında bir düzensizlik vardı. İnişli çıkışlı düzensizlikler oldu. Bugün gerekli testler yapıldı ve tıbbi olarak beyin ölümü kararı verildi. Olayın olduğundan beri derin koma tablosu vardı hep" dedi.Ünlü sanatçının kardeşi Abdullah Erkal ise, "Rabbimizden ümidi kesmiyoruz. Dua edin. Kalp atışı sürdüğü sürece.. Beklemekten başka bir şey yok" dedi.Öte yandan haberi alan yakınları ve sevenleri hastaneye akın etti. Yakınlarının üzüntülü bir şekilde bekledikleri görüldü.(Mustafa Esen - Metin Başar /İHA)