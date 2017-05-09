SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
İbrahim Erkal'ın beyin ölümü gerçekleşti
09.05.2017 18:47:27

İbrahim Erkal'ın beyin ölümü gerçekleşti

Ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın doktoru Doç. Dr

Ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın doktoru Doç. Dr. Necdet Sağlam, Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleştiğini ancak biyolojik olarak ölümün gerçekleşmediğini kaydetti.

Bir süre önce beyin kanaması geçirerek özel bir hastaneye kaldırılan ve daha sonra Ümraniye Eğitim ve Araştırma hastanesine nakledilen ünlü sanatçının beyin ölümü gerçekleştiği açıklandı. Akşam saatlerinde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Necdet Sağlam, ünlü sanatçının kardeşi ve yakınları ile birlikte kamera karşısına geçti.

Ünlü sanatçının biyolojik olarak hayatta olduğunu belirten Sağlam, "Geldiğinden beri derin koma tablosunda. Bu tabloda bir düzelme olmadı. Bugün ilgili hekimlerimiz tarafından yapılan değerlendirmede tıbbi beyin ölümünün gerçekleştiği tespit edildi. Kalp ve diğer organlarının yaşamsal destek ünitemizde sürdürülmektedir. Yaklaşık 48- ile 72 saatlik bir süre ön görülüyor. O süre zarfında bekleyeceğiz. Biyolojik olarak vefat etti diyemiyoruz. Ailenin bir kararı olursa ona uyacağız ama biz tıbbı desteğimizi sürdüreceğiz. Eşine de bilgi verdik. Kardeşi ile de görüştük. Bize ilk geldiği günden itibaren kalp atışlarında bir düzensizlik vardı. İnişli çıkışlı düzensizlikler oldu. Bugün gerekli testler yapıldı ve tıbbi olarak beyin ölümü kararı verildi. Olayın olduğundan beri derin koma tablosu vardı hep" dedi.

Ünlü sanatçının kardeşi Abdullah Erkal ise, "Rabbimizden ümidi kesmiyoruz. Dua edin. Kalp atışı sürdüğü sürece.. Beklemekten başka bir şey yok" dedi.

Öte yandan haberi alan yakınları ve sevenleri hastaneye akın etti. Yakınlarının üzüntülü bir şekilde bekledikleri görüldü.

(Mustafa Esen - Metin Başar /İHA)
    YORUM YAZ
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Trabzon Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü akşam saatlerinde Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize için fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
09.05.2017 19:02:07
Rize'de 40 evin çatısı uçtu
Rize'de 40 evin çatısı uçtu
Rize'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 475 ev zarar gördü.
09.05.2017 18:23:59
Fransa'da çığ faciası: 3 ölü
Fransa'da çığ faciası: 3 ölü
Bonneval-sur-Arc mevkisinde çığ düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
09.05.2017 17:39:09
Güney Pasifik'te 6,8 büyüklüğünde deprem
Güney Pasifik'te 6,8 büyüklüğünde deprem
Güney Pasifik'in kuzeyindeki Vanuatu'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
09.05.2017 17:30:03
Güney Kore'nin yeni cumhurbaşkanı, Kuzey Kore ile yakınlaşmayı düşünüyor
Güney Kore'nin yeni cumhurbaşkanı, Kuzey Kore ile yakınlaşmayı düşünüyor
Güney Kore'de cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi bitti.
09.05.2017 17:05:08
HDP'li Akdoğan'ın vekilliği düşürüldü
HDP'li Akdoğan'ın vekilliği düşürüldü
HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın milletvekilliği düşürüldü.
09.05.2017 16:35:33
Abdullah Gül taziyeleri kabul ediyor
Abdullah Gül taziyeleri kabul ediyor
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziyeye Sırrı Sakık ve Ahmet Türk de geldi.
09.05.2017 15:09:55
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Başbakan Yıldırım'dan İsrail'e: Bu nöbet bitmez
Başbakan Yıldırım'dan İsrail'e: Bu nöbet bitmez
Erdoğan'ın Kudüs sözlerine İsrail'den cevap
Erdoğan'ın Kudüs sözlerine İsrail'den cevap
Tijen Karaş: Bana bunu yapmayın
Tijen Karaş: Bana bunu yapmayın
Kılıçdaroğlu'ndan 'parti içi tartışma' açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan 'parti içi tartışma' açıklaması
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Topu Saray'a atıp kendinizi temize çıkarmaya çalışırken...
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Topu Saray'a atıp kendinizi temize çıkarmaya çalışırken...
Görese'de 2 yılda 14 PKK'lı öldürüldü
Görese'de 2 yılda 14 PKK'lı öldürüldü
Erdoğan o sözleri kim için söyledi?
Erdoğan o sözleri kim için söyledi?
Whatsapp iddiası sosyal medyayı salladı!
Whatsapp iddiası sosyal medyayı salladı!
Bahçeli'den idam açıklaması: Gecikmeyelim
Bahçeli'den idam açıklaması: Gecikmeyelim
Baykal'dan Özkök'e: Bari bu defa limon sıkmayın...
Baykal'dan Özkök'e: Bari bu defa limon sıkmayın...
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları