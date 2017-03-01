01.03.2017 21:12:30

'İbra edilmemek gibi bir endişemiz yok'

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek:'Eleştiriler tabii ki olacaktır. Olmasını da istiyoruz'- 'Yönetim kurulunda herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz'

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 18 Mart'ta yapılacak yıllık olağan genel kurulda ibra edilmeme gibi bir endişelerinin olmadığını söyledi.

Sarıyer Belediyesi ile İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı tarafından zihinsel engellilere yönelik olumsuz algıları dönüştürmek amacıyla İstinye Park'ta düzenlenen "Sanat ve Biz" sergisine katılan Özbek, basın mensuplarıyla yaptığı sohbette, en iyi şekilde olağan genel kurula hazırlandıklarını dile getirdi.

Dursun Özbek, sohbet sırasında, "Genel kurul için titiz bir şekilde çalışıyoruz. İbra edilmeme gibi bir endişemiz yok. Eleştiriler tabii ki olacaktır. Olmasını da istiyoruz. Yönetim kurulunda herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Çalışmalarımızı aynı hızda sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özbek, sergiyle ilgili olarak da "Çok duygusal bir an. Onların yanında olmak için buraya geldik. Bu çocuklara ilgimizi azaltmamamız lazım." diye konuştu.

Etkinliğe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ile şarkıcılar Erol Evgin ve Ferhat Göçer de katıldı.