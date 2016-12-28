SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
İBB evsiz vatandaşları spor salonunda topladı
28.12.2016 14:48:13

İBB evsiz vatandaşları spor salonunda topladı

Zeytinburnu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı evsizler misafirhanesi, zorlu kış şartlarında sokakta yaşayan kimsesizlere kapılarını açtı. Toplamda 430 kişinin kaldığı misafirhaneye getirilen evsizler yürekleri burktu.

Zeytinburnu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı evsizler misafirhanesi, zorlu kış şartlarında sokakta yaşayan kimsesizlere kapılarını açtı. Toplamda 430 kişinin kaldığı misafirhaneye getirilen evsizler yürekleri burktu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kış şartlarında dışarıda kalan evsizler, 1 ay önce toplanmaya başlandı. İstanbul'un birçok noktasında soğuktan ölmemeler için toplanan evsizlerin hali yürekleri burktu. 3 öğün yemek hizmetinden sağlık hizmetlerine, kılık kıyafetten 18 yaş altı çocukları yurtlara yerleştirmeye kadar birçok hizmet veriliyor. Evsiz vatandaşların zabıta aracılığıyla ya da 153 beyaz masa, 112 sağlık ekipleri ve 155 polis ekipleri aracılığıyla misafir edilmesi sağlanıyor.

"Şu an itibariyle 430 misafirimiz"

Evsizler misafirhanesini ziyaret ederek açıklamalarda bulunan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, "Şu an itibariyle 430 misafirimiz var bizler onların buraya geldiklerinde hem kayıtlarını yapıyoruz ayrıca bakım onarım dediğimiz çalışmaları tamamladıktan sonra, temizlik ve hijyen hizmetlerini veriyoruz. Burada sıcak yemeğimiz var 3 öğün hizmet veriyor ve bunlardan başka 18 yaş altı olanlar varsa onları yurtlara yerleştirme çalışmalarımız var. Kadın misafirlerimizi de kadın barınma evlerine yönlendiriyoruz. Sokaktaki vatandaşlarımızın mağdur olmasını engelleyecek tedbirleri alabilmek. İstanbul'da sokak'ta kalanların sayısı çok az havalar soğuduğu zaman bu sayı artıyor. Bizim vatandaşlarımızdan beklediğimiz; zabıta, 153 ve 155 polis ihbar hatlarına ulaşarak bu hizmetimizi herkese ulaşılır hale getirmek için yardımcı olunması. Burada ihtiyaçları karşılandıktan sonra vatandaşlarımız arzu ederlerse kendileri ayrılıyorlar" dedi. Evsizlerin misafirhanelere gelmesi için yapılması gerekenleri aktaran Baraçlı, "Vatandaşların yardıma muhtaç kişileri gördüklerinde bizim 153 çağrı merkezimize ya da 155 polis merkezimize bilgileri vererek bizlerin yardıma muhtaç vatandaşlara ulaşmamızı sağlayabilirler" ifadelerini kullandı.

"Misafirhanelerin sürekli açık olması gerekiyor"

Misafirhanede kalan Yiğit Dilbay, "Biz burada kalıyoruz ama kalacağımız ortamın sağlıklı olması lazım, burada bunu tam olarak alamıyoruz. Çünkü burada her türlü insan var, hastalığı olan insanlar var, ayağı olmayan insanlar var hepsini bir arada yatırıyorlar. Hepsi bir arada yatınca sağlıklı insanlar da sağlıksızlaşıyorlar. Hastalanıyorlar, belirli hastalıklar çıkıyor. Banyo desen öyle, temizlik desen oda öyle. Belli şeylerin düzenli ve disiplinli olması gerekiyor. Hastalıklı insanlar çok, ayda bir kere elbise veriliyor, biz zaten sokakta kalıyoruz buraya millet bağış yapıyor ama onlara kalsa iki yada üç da bir elbise verecekler. Sadece insanlar kışın ölmüyorlar, yazın da ölüyorlar, bu hizmetin her zaman olması lazım, Suriyeliler geliyorlar buraya her türlü kalıyorlar. Sıcak evleri var kampları var ayrımcılık yapılıyor insanlar kör değil yani bu sebeple misafirhanelerin devamlı açık olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Yıllardır çöpten yiyorum ya da dileniyorum"

Misafirhanenin başka bir evsiz abisi olan Burhan Kalay ise "13 senedir bu barınaklara gidip geliyorum, ailem huzurevinde onlara ulaşamıyorum. Ben 53 yaşındayım temelli olarak huzurevine gitmek istiyorum. Yıllardır çöpten yiyorum ya da dileniyorum, zenginlerden 1 lira, 2 lira isteyerek yemek paramı çıkarıyorum. Bizlere çok az bir maaş veriliyor o da 3 aydan 3 aya 50 lira veriliyor oda yetmiyor" dedi.

4 seneden beri Zeytinburnu'ndaki misafirhanede kaldığını dile getiren Kalay, "Havalar soğuk olduğunda bizler misafirhanelere geliyoruz yaz aylarında gene sokaklardayız, perişan haldeyiz. Benim nefes darlığı, bronşit, astım hastalıklarım var" diye konuştu. Yetkililere seslenen Burhan Kalay, "Beni huzur evine yatırsalar memnun olurum, Kadir Topbaş olsun yardımcılarından olsun, beni huzur evine yatırsalar hayatım kurtulur, sokaklarda kaldıkça; 10 gün dışarıda kaldım, 10 gün boyunca çenemden bıçak darbesi yedim" şeklinde konuştu.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Çanakkale’de PKK operasyonu: 6 gözaltı
Çanakkale’de PKK operasyonu: 6 gözaltı
Çanakkale’nin Biga ilçesinde, PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasına üye oldukları öne sürülen 6 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.
28.12.2016 15:12:25
Okul bahçesine kamyonla kar taşındı
Okul bahçesine kamyonla kar taşındı
Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulunun bahçesine dökülen kar sayesinde, çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.
28.12.2016 15:00:14
PKK'ya ait 3 sığınak ele geçirildi
PKK'ya ait 3 sığınak ele geçirildi
Batman'da güvenlik güçleri tarafından el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile birlikte 3 sığınak ele geçirildi.
28.12.2016 14:48:47
Çorum'da FETÖ operasyonunda 4 tutuklama
Çorum'da FETÖ operasyonunda 4 tutuklama
Sungurlu'da örgütün kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
28.12.2016 14:46:07
Marmara’da balık bereketi
Marmara’da balık bereketi
Balıkesir’de fırtına nedeniyle 3 gün denize açılamayan balıkçılar, ilk avlarından bereketli döndü.
28.12.2016 14:35:57
İsrail'in 2016'daki yıkım bilançosu: 1023
İsrail'in 2016'daki yıkım bilançosu: 1023
İsrail, 2016’da Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da, Filistinlilere ait bin 23 ev ve tesisi 'ruhsatsız' olduğu gerekçesiyle yıktı.
28.12.2016 14:24:54
Musul'da yerlerinden edilenlerin sayısı 137 bine ulaştı
Musul'da yerlerinden edilenlerin sayısı 137 bine ulaştı
Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Caf 'Musul operasyonunun başladığı tarihten bu yana Kerkük'e bağlı Havice ve Musul'da yerlerinden edilenlerin sayısı 137 bine ulaştı' dedi.
28.12.2016 14:10:20
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Davutoğlu'ndan 'Öfkeli çocuklar' açıklaması
Davutoğlu'ndan 'Öfkeli çocuklar' açıklaması
İbadi'den önemli Türkiye açıklaması
İbadi'den önemli Türkiye açıklaması
'Türk askeri olmadıkları kesinleşti'
'Türk askeri olmadıkları kesinleşti'
'ABD'li general: 'TSK bu hattı geçerse destek vermeyiz''
'ABD'li general: 'TSK bu hattı geçerse destek vermeyiz''
Esed, PYD'den toprakları geri istiyor
Esed, PYD'den toprakları geri istiyor
'ABD'den haber: Erdoğan'a darbe yapılacak' mesajı
'ABD'den haber: Erdoğan'a darbe yapılacak' mesajı
Bağdadi hakkında şaşırtan iddia
Bağdadi hakkında şaşırtan iddia
'Suriye hükümeti ve muhalifler görüşüyor'
'Suriye hükümeti ve muhalifler görüşüyor'
İran'dan kritik Rusya kararı
İran'dan kritik Rusya kararı
Tufeyli: Hizbullah'ın iradesi İran tarafından çalındı
Tufeyli: Hizbullah'ın iradesi İran tarafından çalındı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Suriye hükümeti ve muhalifler görüşüyor'
'Suriye hükümeti ve muhalifler görüşüyor'
'Erdoğan, ABD konusunda haklı'
'Erdoğan, ABD konusunda haklı'
ABD, PKK'ya askeri yardıma hız verdi
ABD, PKK'ya askeri yardıma hız verdi
Taşgetiren, Hürriyet'in 'Nureddin Yıldız' haberine sert çıktı
Taşgetiren, Hürriyet'in 'Nureddin Yıldız' haberine sert çıktı
Bağdadi hakkında şaşırtan iddia
Bağdadi hakkında şaşırtan iddia
Darbe Komisyonu'nun raporunda 5 saat 45 dakikalık 'karadelik'
Darbe Komisyonu'nun raporunda 5 saat 45 dakikalık 'karadelik'
'Erdoğan'ın yeni anayasaya uyacağının garantisi ne?'
'Erdoğan'ın yeni anayasaya uyacağının garantisi ne?'
ABD’den Erdoğan’ın ‘IŞİD’e destek’ açıklamalarına yanıt!
ABD’den Erdoğan’ın ‘IŞİD’e destek’ açıklamalarına yanıt!
'Türk askeri olmadıkları kesinleşti'
'Türk askeri olmadıkları kesinleşti'
'İktidar, 15 Temmuz'un 'NATO darbesi' olduğunu düşünüyor'
'İktidar, 15 Temmuz'un 'NATO darbesi' olduğunu düşünüyor'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları