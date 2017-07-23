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İBB Aşiyan Parkı iddialarına cevap verdi
23.07.2017 21:28:59

İBB Aşiyan Parkı iddialarına cevap verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden, Aşiyan Parkı'nda füniküler hattında proje çalışmaları yapıldığı, çalışmalarda ağaç kesilmeyeceği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB), bazı medya organlarında yer alan "Aşiyan Parkı'nda ağaçların kesileceği" iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. 

Aşiyan Parkı'nda Rumeli-Hisarüstü Aşiyan Füniküler Hattı proje çalışmaları yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aşiyan Parkı'nda geçecek olan füniküler hattında proje çalışmaları yapılıyor. Çalışmalarda ağaç kesilmeyecek. Anıtlar Kurulu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve orman mühendisleri gözetimde bazı ağaçlar bölgeden taşınacak şekilde planlanıyor. Şantiye bittikten sonra yeniden düzenlenecek ve eski haline getirilecek. Ağaçların kesilmesi söz konusu değildir."


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