19.07.2017 10:05:52

İbadi: Uygulamayacaksanız neden yapıyorsunuz?

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yapmak istediği referandumun anayasal olmadığını belirtti.

İbadi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, IKBY'nin referandum planına ilişkin, "IKBY, 'referandum sonucunu uygulamayacağız' diyor. Eğer uygulamayacaksanız neden yapıyorsunuz? Bu referandum anayasal değil" dedi.

"Biz bu vatanda ortağız.Tek taraflı iş yapmak olmaz." diyen İbadi şunları kaydetti:

"Yeni sorun yaşansın istemiyorum. Ordu ile Peşmerge arasındaki ilişkiler çok iyi ve hiçbir hassasiyet söz konusu değil. Referanduma alternatif bulmaya çağırıyorum. IKBY, Irak'ın bir parçasıdır. Kürtler, Irak'ın birinci derece vatandaşıdır ve böyle de kalacaktır. Kürtlerin çıkarı Irak'ın içerisinde kalmaktır. Ticari, ekonomik ve diğer tüm alanlarda bu böyle. Komşu ülkeler de buna milli güvenlik tehlikesi olarak bakıyor. Bunda da haklıdırlar. Dayanışmaya devam etmemizi diliyorum."