01.03.2017 10:28:59

İbadi: Suriye’de hava operasyonu için Esed'den izin aldık

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Esed'i aradıklarını ve Suriye’de hava operasyonu gerçekleştirmek için izin istediklerini açıkladı.

Başbakan Haydar İbadi bugün Vasit şehrinde yaptığı basın toplantısında, “Musul operasyonunda güçlerimiz hızlı bir şekilde ilerliyor. IŞİD düşmanı biraz daha sivil katletmek için girişimlerde bulunuyor ancak silahlı güçlerimiz dikkat ve titizlikle toprağımızı IŞİD'ten temizliyor” ifadelerinde bulundu.



Geçtiğimiz haftalarda sınır ötesi operasyon yapıldığını vurgulayan İbadi, “Suriye'nin Bokmal bölgesinde IŞİD mevzilerini vurduk. Aynı zamanda Irak'ın Kaim bölgesinde IŞİD'in bomba imalatı yaptığı noktayı yerle bir ettik. Böylece çok sayıda IŞİD mensubu öldürüld. Suriye'de resmi bir hükümet bulunuyor, komşuluk açısından her şeyin kanunlara, kuralara uygun yürütülmesini istedik. Suriye'den bu izin çıktıktan sonra operasyon yapıldı” dedi.



Haydar İbadi son olarak şunları söyledi:



“IŞİD'i Irak'tan kovacağız ve onlara buradan sesleniyorum, nerde olursanız olun sizi yakalayacağız. Bizim kendimize güvenimiz tam. Karadaki güçlerimiz ve özellikle de Anti-Terör timleri bölgenin en güçlü birimleridir.”