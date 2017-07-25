26.07.2017 11:47:04

İbadi: Referandum yasal değil tanımayız!

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY'de yapılacak referandumun anayasaya aykırı olduğunu ve referandumdan çıkacak sonucu tanımayacaklarını bildirdi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi dün düzenlediği haftalık basın toplantısında, IKBY'de yapılacak referandumun anayasaya aykırı olduğunu yineleyerek, çıkacak sonucu tanımayacaklarını bildirdi.

HAYIR KAMPANYASI BAŞLATILDI

Süleymaniye'den yayın yapan muhalif "NRT" kanalının Sahibi Şasivar Abdullah, katıldığı bir televizyon programında eylül ayında yapılması planlanan referanduma ilişkin değerlendirmeler de bulundu. Abdullah, referandumun ertelenmemesi halinde Kürtler için çok kötü sonuçların doğabileceğini belirtti.

Abdullah, açıklamasında ayrıca şunlara yer verdi:

"Referandumun 25 Eylül'de hiçbir şekilde yapılmaması gerektiği kanaatindeyim. Siyasi parti liderleri eğer bunda ısrar ederlerse, Kürt halkının geleceğiyle büyük bir kumar oynamış olacaklar. Akıllı olan herkesin tarihinden dolayı referanduma karşı durması lazım" diyen Abdullah, "Önemli 5 siyasi partinin üst düzey sorumlularının da aralarında yer aldığı grupla kısa süre içinde referanduma hayır kampanyası başlatacağız" dedi.

Abdullah, aynı zamanda bu grubun içinde önemli şahsiyetler, siyasiler ve vatandaşların bulunduğunu dile getirdi. "Eğer referandum ertelenirse çok iyi bir iş yapacaklar. Biz de ertelenip daha sonra yapılacak referanduma destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.