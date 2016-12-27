27.12.2016 19:46:17

İbadi'den önemli Türkiye açıklaması

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ABD'li komutanın 2 yıl yorumuna karşın IŞİD'ın ülkede bitirilmesinin 3 ay alacağını öne sürdü.

Düzenlediği basın toplantısında, Musul'da IŞİD'e karşı operasyonların sürdüğünü belirten İbadi, "Teröre karşı yıpratıcı bir savaş yürütüyoruz. Musul'da güvenlik güçlerine karşı IŞİD taaruzları azaldı." dedi.

IŞİD'in Musul'da hem sayı hem de donanım olarak zayıfladığını dile getiren İbadi, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun komutanlarından Korgeneral Stephen Townsend'in, "örgütün Irak'ta Musul'dan, Suriye'de de Rakka'dan temizlenmesinin iki yıl alabileceği" yönündeki sözlerine ilişkin soruya, "DEAŞ'ın Irak'ta bitirilmesi için 3 aya ihtiyacımız var." yanıtını verdi.

"Musul'daki kara operasyonuna Amerikalı askerler katılacak mı?" sorusuna ise İbadi, "Bu asılsızdır. Irak ve Musul'da karada ülke güçleri dışında savaşan hiçbir güç yok." karşılığını verdi.

Irak'ta kaçırma olaylarının çoğaldığına da dikkati çeken İbadi, "Sivilleri kaçırma tehdidi terör tehdidiyle eş değerdir." diye konuştu.

İbadi, Türkiye ile ilişkilerin düzeldiğini de sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr'in Haşdi Şabi ile ilgili açıklamasına ilişkin ise İbadi, "Bu açıklamalar Irak'ın iç işlerine karışmaktır. Suudi Arabistan sorunlarını bizden uzakta çözsün. Suudi Arabistan ile ilişkilerin geliştirilmesi rağbeti söz konusu." dedi.

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