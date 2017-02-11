11.02.2017 17:47:57

İbadi: Çatışmaya katılmayacağız

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, devlet televizyonuna verdiği röportajda, Irak'ın bölgesel veya uluslararası çatışmalara katılmayacağını söyledi.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, devlet televizyonuna bazı açıklamalarda bulundu.

Devlet televizyonuna yaptığı açıklama, İbadi'nin İran'la gerginliği süren ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra geldi. İki lider arasındaki telefon görüşmesi ilk kez gerçekleşmişti.



Trump görüşmede, terörün kökünün kurutulması için Bağdat yönetimiyle beraber hareket edeceğini belirterek İbadi'yi ABD'ye davet etti. İbadi, Trump'tan Amerika'ya ülkesinden gelen yasağı kaldırmasını istediğini söylemişti.



İbadi'ye yakın siyasi yorumcu İhsan el-Şammari, İbadi'nin açıklamasında, ABD-İran arasındaki gerginlikleri ele aldığını söyledi. Şammari ayrıca, "Irak Başbakanı Abadi, tarafsızlık politikasını bir kez daha vurguluyor ve anlaşmazlıklardan kurtulmak istiyor" dedi.



Devlet televizyonuna göre İbadi, "Irak, ulusal çıkarlarını muhafaza etmekte kararlıdır. Bölge ve Irak için felakete neden olacak herhangi bir bölgesel veya uluslararası çatışmanın parçası olmak istememektedir." dedi.



Trump Cuma günü yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin İranlıları tehdit eden herkesin "pişman olacağını" söyleyerek aktardığı sözlerinde Ruhani için, "Dikkatli olursa daha iyi olur" demişti.

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