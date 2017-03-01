01.03.2017 13:30:07

İAÜ Gastronomi öğrencileri Universiade 2017'de 5 ödül aldı

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Kuşadası'nda gerçekleştirilen Universiade 2017 Yarışmasında 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Kuşadası'nda gerçekleştirilen Universiade 2017 Yarışmasında 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.Adnan Menderes Üniversitesinin düzenlediği "3'üncü Ulusal Üniversitelerarası Aşçılık Şampiyonası" (Universiade 2017), 24-25 Şubat tarihlerinde Kuşadası'nda gerçekleştirildi. Kuşadası Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve ilk kez Dünya Aşçılar Birliğinin (WACS) de katılım gösterdiği yarışmada İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.Ödül gelen kategorilerTürkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) olmak üzere çeşitli derneklerin de organizasyonda yer aldığı yarışmada, İAÜ Gastronomi öğrencilerinden Ahsen Cihan, 'Restoran Başlangıç Tabağı' kategorisinde gümüş, 'Restoran Tatlı Tabağı' kategorisinde bronz madalya kazanırken; Bahadır Kalyon 'Kanatlı Kümes ve Av Hayvanları Tabağı' kategorisinde gümüş, 'Balık Tabağı' kategorisinde bronz madalya; Arda Paftalı ise 'Et Yemeği Tabağı' kategorisinde gümüş madalya kazandı.Dünya Aşçılar Birliği kriterleri esas alındıDeğerlendirmeleri Dünya Aşçılar Birliği kriterlerine göre yapılan Universiade 2017 Yarışmasında katılımcılar kapalı kutular içinde verilen malzemelerden ilgili kategorilerde sunum yaptı. Yapılan sunumlar Dünya Aşçılar Birliği Başkanı Thomas A. Gugler'in başkanı olduğu ve tamamen yabancı şeflerden oluşan WACS jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.