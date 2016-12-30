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İAÜ'den Suriyeli sığınmacılara eğitim imkânı
30.12.2016 16:56:53

İAÜ'den Suriyeli sığınmacılara eğitim imkânı

İstanbul Aydın Üniversitesi(İAÜ), KİRON ile imzaladığı anlaşma çerçevesinde Suriyeli sığınmacı gençlere eğitim imkânı sunacak. Projeyle, Suriyeli gençlerin yüksek öğretime erişimini ve istihdam edilebilirliğini arttırmak hedefleniyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi(İAÜ), KİRON ile imzaladığı anlaşma çerçevesinde Suriyeli sığınmacı gençlere eğitim imkânı sunacak. Projeyle, Suriyeli gençlerin yüksek öğretime erişimini ve istihdam edilebilirliğini arttırmak hedefleniyor.

"Eğitim diplomasisi" kavramı ve "bilgiyi ürüne dönüştürme" misyonu ile hareket ederek Türkiye'nin en önemli uluslararası üniversitelerinden biri olma yolunda hızla ilerleyen İAÜ, yeni bir uluslararası işbirliği anlaşmasına daha imza attı.

KİRON ile anlaşma

Almanya'da bir grup genç girişimcinin bir araya gelerek kurduğu, Almanya ve Avrupa'da üniversiteye gidemeyen Suriyeli göçmenlere online uzaktan eğitimler veren bir sivil toplum kuruluşu olan KİRON ile bir anlaşma imzalayan İAÜ bu sayede, Suriye'deki iç savaş yangınından kaçıp Türkiye'ye sığınan gençlere sertifikalı eğitim imkanı sağlayacak.

"Amaç suriyeli gençleri topluma kazandırmak"

İAÜ ve KİRON işbirliği, Türkiye'de bulunan ve yüksek öğretime erişimi olmayan Suriyeli gençlere KİRON'un online derslerini takip etme ve İAÜ kampüsünde mesleki bilgi ve beceri kazandıracak sertifika dersleri tamamlama şansı veriyor. İAÜ Florya Halit Aydın Kampüsü'nde gerçekleştirilen imza törenine İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli ve KİRON'un Kurucusu ve Genel Direktörü Marcus Kresler katılırken, Rektör Prof. Dr. İzmirli projenin amacını; "iç savaşın etkilerinden Türkiye'ye sığınan Suriyeli gençlerin iş bulmasını veya iş kurmasını kolaylaştırmak ve topluma uyumlarını sağlamak" olarak açıkladı.

İlk ders 2017 başında

Avrupa'daki birçok üniversitede de geçerli kabul edilen KİRON ve İAÜ'nün vereceği dersler, 2017 yılı başında İşletme alanında başlayacak. Ardından yazılım ve bilgisayar bilimleri alanındaki dersler bunu takip edecek. KİRON benzer projelerle 2 binden fazla sığınmacı gencin 30'a yakın üniversite üzerinden ücretsiz eğitimler almasını sağlıyor.
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