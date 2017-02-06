06.02.2017 13:46:51

Hyundai'den Türkiye'de enerjiye dev yatırım

Dünya devi Hyundai, enerji sektöründe Türkiye'deki 15 yıllık distribütörü Ruha Elektrik ortaklığıyla Türkiye'de yatırım yapacak.

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Dünya devi Hyundai, enerji sektöründe Türkiye'deki 15 yıllık distribütörü Ruha Elektrik ortaklığıyla Türkiye'de yatırım yapacak.Ruha Elektrik, 15 yıldır distribütörlüğünü yaptığı Hyundai'nin enerji sektöründe devre kesici, kontaktör, kompak şalter, termik röle ürünlerinin üretimini Türkiye'de yapacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, yatırım kararında, Ruha Elektrik'in hızlı bir şekilde büyüyerek Fortune Turkey'de, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin arasına girmesinin ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen 5 şirketi arasına girmesinin etkili olduğu belirtildi.Ruha Elektrik Türkiye Genel Koordinatörü Sinan Adıgüzel, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizde otomotiv sektöründe tanınan ve dünyanın en büyük markalarından biri olan Hyundai, nükleer santral, termik santral, rüzgâr türbini, güneş enerji sistemleri gibi alanlarda kendini kanıtlayan büyük bir marka. Böyle büyük bir yatırımın hem ülkemiz, hem de milletimiz adına çok sevindirici olduğunu, ülkeye büyük katkılar sağlayacak" dedi."Türkiye hala güvenli liman"Hyundai ile birlikte Türkiye'de ortak üretim projesinin İstanbul'un Silivri ilçesinde 40 bin metrekarelik fabrikasını Hyundai Elektrik ile yapılacak yatırım için hazırladıklarını belirten Adıgüzel, "Türkiye bazı çevrelerin aksine yatırım açısından güvenli bir liman olarak görülüyor. Bunun göstergeleri olarak Hyundai'nin enerji sektöründe ülkemize böyle bir yatırım yapması gösterilebilir. Hyundai Electro Electro Systems'in gücünü ve teknolojisini ülkemize yatırım yapmaya iten başka bir faktör de Türk ekonomisinin güvenilirliği ve sağlamlığının olmasıdır" diye konuştu."Çevre ülkelere ihracat Türkiye üzerinden yapılacak"Yatırımın Türkiye ekonomisine önemli katkıları olacağını ifade eden Adıgüzel, "Ülkemizde üretilecek Hyundai marka devre kesici, kontaktör, kompak şalter, termik röle gibi ürünlerin Türkiye üzerinden başta Avrupa, Rusya ve Orta Doğu olmak üzere 50'den fazla ülkeye ihracatı yapılarak ülkemizin prestiji artacak ve ülke ekonomisine çok önemli katkıları olacaktır. Bölge ülkeleri hariç yalnız Türkiye'nin sektör büyüklüğü 2 milyar dolar olduğu da düşünülürse yatırım önemi daha da iyi anlaşılır. Birçok insanımız için büyük bir istihdam kaynağı olacak olması da ayrı bir önem arz etmektedir" açıklamalarında bulundu."En kısa zamanda üretime başlanacak"İşbirliğinin, Türkiye, ekonomisine olan güvenle daha da pekiştiğinin altını çizen Adıgüzel, "Kıtaların kesişme bölgesi olan ülkemiz lojistik, bakım ve destek konularında çok önemli avantajlara sahip. Hyundai yatırımının ve Ruha Elektrik'in güçlü yapısıyla projelerine ve yatırımlarına devam edeceklerini ve önümüzdeki günlerde Güney Kore Hyundai heyetiyle birlikte Başbakanımız Binalı Yıldırım ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak'ı ziyaret ederek Silivri'deki fabrikamızda inşaallah üretime başlayacağız" şeklinde sözlerini sonlandırdı.