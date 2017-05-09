09.05.2017 18:14:28

Huzurevi sakinlerinin bocce heyecanı

Huzurevleri arasında düzenlenen Bocce Ligi başladı. Yenişehir Huzurevi, ilk maçında Bilecik Huzurevi'ne fark attı.

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Huzurevleri arasında düzenlenen Bocce Ligi başladı. Yenişehir Huzurevi, ilk maçında Bilecik Huzurevi'ne fark attı.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın düzenlediği, '65 Yaş Üstü Profesyonel Yetişkin Gençler Bocce Ligi' huzurevleri takımlarının iştirakiyle başladı. 59 ilden 85 takımın katıldığı ve 9 grupta oynanan Bocce Ligi'nde Yenişehir Huzurevi de ilk maçına çıktı. Bilecik takımını ağırlayan Yenişehir Huzurevi, rakibini 12-3 yenerek, lige iyi bir başlangıç yaptı. Yenişehir Huzurevi Bocca Takımı maçtan 12-3 galip ayrıldı.Takımı tebrik eden Yenişehir Huzurevi Müdürü Mustafa Baştürk, şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.